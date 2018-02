Jornada d'entrenaments de F-1 improductiva a Montmeló

La tercera jornada d'entrenaments de pretemporada de la Fórmula 1, que s'ha celebrat aquest dimecres al Circuit de Barcelona, ha estat del tot improductiva per a les deu escuderies, algunes de les quals ni tan sols han tret el cotxe, com en el cas de Carlos Sainz (Renault).

Ha estat un dia per oblidar ja des de primera hora del matí la neu s'ha apoderat de l'entorn, el que ha obligat a treure la bandera vermella, també en part perquè l'helicòpter d'assistència no estava en condicions de volar en cas de requerir seus serveis.

D'aquesta manera, quan era l'hora d'iniciar-se la jornada, la barrera no s'ha aixecat, ni tampoc s'ha encès el semàfor verd. Part del traçat i, sobretot, les escapatòries, estaven cobertes per la neu. Amb el transcurs de les hores, la fina pluja i la molt lleu recuperació de les temperatures ha possibilitat que la neu es fongués, però la pista no s'ha assecat. Ben al contrari, ja que la pluja ha guanyat importància.

Finalment, a les 12 hores, s'ha donat la sortida, però no ha estat fins gairebé les 13:15 quan ha sortit el primer cotxe a l'asfalt, el de l'asturià Fernando Alonso (McLaren), qui, com els pocs cotxes que han donat voltes al traçat, no ha marcat temps, fins al final de la sessió.

La major part de temps des que s'ha donat el tret per iniciar els assajos, la pista ha estat desocupada, igual que la graderia, on només han aparegut un grapat de seguidors que no han pogut saciar les seves ganes de veure els bòlids corrent.

Aquesta és la segona incidència de la primera tanda de quatre dies d'entrenaments, ja que dimarts a la tarda la protagonista també va ser la neu, tot i que la pista es va mantenir oberta tot el dia, sense parar per dinar al migdia, la mateixa determinació que van adoptar aquest dimecres els comissaris.