Kviat dona la sorpresa amb el millor temps de la setmana a Montmeló

Daniïl Kviat ha aconseguit aquest dimecres el millor temps de la setmana d'entrenaments de pretemporada del Mundial de Fórmula 1 que s'està disputant al Circuit de Barcelona-Catalunya. El pilot de Toro Rosso, amb el neumàtic més tou de tots que ha muntat en els últims minuts de la jornada, ha aconseguit un 1:17.704, el millor temps fins al moment a Montmeló aquest 2019.

De fet, durant la sessió matinal, Kimi Räikkönen ja havia aconseguit rebaixar el seu temps a 1:17.762, també muntant el neumàtic més tou. Tant el finlandès d'Alfa Romeo com el rus de Toro Rosso han sigut els pilots que més estona han estat a pista, amb 137 i 138 voltes, respectivament.

A rock solid day of testing by @kvyatofficial!



We end Day Three in P1 with a time of 1:17.704 and 137 laps! 👊 pic.twitter.com/H3Qudnks1H