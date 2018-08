Del triomf a la desqualificació: continua la malastrugança de Fernando Alonso

Els dos cotxes de Toyota, entre els quals el del pilot asturià Fernando Alonso, el suís Sébastien Buemi i el japonès Kazuki Nakajima, que van aconseguir la victòria a les Sis Hores de Silverstone, van ser desqualificats, segons va d'anunciar la Federació Internacional d'Automobilisme (FIA)

El cotxe número 8 de l'equip Toyota Gazoo Racing, pilotat per Alonso, Buemi i Nakajima, va aconseguir el triomf diumenge al circuit anglès, per davant de l'altre Toyota (número 7), conduït per l'anglès Mike Conway, el japonès Kamui Kobayashi i l'argentí José María 'Pechito' López, que va tenir la mateixa sort.

Els dos cotxes van superar la flexió màxima permesa en el fons del cotxe, per la qual cosa els seus llocs al podi es van suspendre.