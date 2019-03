Les ordres d'equip tornen a Ferrari

Van fer un hivern prometedor, dominant les taules de temps molts dels dies que els pilots van estar al Circuit de Barcelona-Catalunya durant la pretemporada. Semblava que anava de debò, que aquest any podrien lluitar de tu a tu amb Mercedes. Però a l'hora de la veritat, al GP d'Austràlia les diferències van ser notables. Sebastian Vettel, de fet, va acabar preguntant per ràdio per què estava sent tant lent, i tot i que l'equip li va respondre que no ho sabien, per mantenir-lo davant del seu company d'equip van recuperar les ordres d'equip per frenar Charles Leclerc. El jove monegasc ja va començar a patir la jerarquia de l'equip en la primera cursa.

Here is the team radio of @Charles_Leclerc asking if he should stay behind Vettel



Charles: "Should I stay behind Sebastian? Yes or no?"



"Yes and back off to have some margin"



Charles: "Ok" #AusGP pic.twitter.com/PNH8000UYn — tami. (@Vetteleclerc) 17 de març de 2019

"No he pogut tirar tant com hauria volgut i hem hagut de guardar les posicions. Teníem més ritme, segur, però l'equip ens ha demanat que mantinguéssim posicions. No hi havia gaire a guanyar si lluitàvem entre nosaltres, hi havia més a perdre que a guanyar, així que no em queixo", va dir Leclerc just després d'acabar la cursa. Amb Vettel rodant quart després de veure's superat a la pista per Max Verstappen, Leclerc va aconseguir retallar vuit segons per acostar-se perillosament al seu company. Quan estava a tan sols mig segon de Vettel, Ferrari va dir prou i li va demanar al monegasc que es mantingués en el cinquè lloc. Així, Mattia Binotto, el nou cap de Ferrari, s'estrenava en el càrrec amb una ordre d'equip defensiva per mantenir Vettel al davant que tallava les ales a la nova promesa que ha fitxat l'escuderia.

"A 10 voltes per al final hem decidit no prendre riscos i assegurar els punts", va dir Binotto, que va explicar per què l'alemany no havia aconseguit trobar un bon ritme després de l'entrada a boxs per canviar els neumàtics. "Quan el Sebastian ha col·locat els neumàtics mitjans no ha tingut l'adherència que esperava. Verstappen l'ha atacat i ell no ha pogut mantenir la posició fins al final, per això hem volgut sumar el màxim de punts possibles". Binotto va justificar l'ordre de mantenir la posició a Leclerc assegurant que "no tenia sentit posar en risc els punts, ja que només faltaven deu voltes".

Barrichello i Massa, els precedents

No és el primer cop que Ferrari aposta per les ordres d'equip, que ara són legals a la Fórmula 1. El 2002, a l'A1 Ring d'Àustria, Rubens Barrichello va deixar passar Michael Schumacher a la mateixa línia de meta per ordre de Jean Todt, llavors cap de l'equip italià. Al podi, l'alemany va fer pujar Barrichello al primer lloc i també li va deixar recollir el trofeu de guanyador. Anys més tard, Barrichello va declarar que Ferrari l'havia amenaçat per ràdio durant les últimes voltes perquè es deixés avançar.

Més recentment, el 2010, al Gran Premi d'Alemanya, Felipe Massa anava primer i Fernando Alonso segon quan per ràdio li van dir al brasiler: "El Fernando és més ràpid que tu. Ho entens?" Massa es va apartar per deixar passar l'asturià, però com que llavors les ordres d'equip estaven prohibides, la FIA va multar l'equip de Maranello amb 100.000 dòlars.