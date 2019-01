Quan participar (i acabar) és el més important

Al Dakar sempre hi ha històries de superació, de gent que s’entossudeix en aconseguir alguna cosa, que creu que res és impossible. El fet que sigui una cursa en què els pilots professionals es barregen amb pilots aficionats que somien poder imitar el que han vist fer als seus ídols per televisió fa que les històries curioses se succeeixin en cadascuna de les edicions del ral·li. Una de les d’aquest any és la del jove peruà Lucas Barron. Amb 25 anys, ahir es va convertir en el primer pilot amb síndrome de Down que participa en el ral·li més dur del món. Així doncs, abans de sortir, Barrón ja va fer història. Ho va fer com a copilot, a bord d’un side by side al costat del seu pare, Jacques Barron. “Començo el Dakar tranquil, no passa res. Estaré al costat del meu pare”, deia Barron en una entrevista recent a l’agència Efe, després de passar les verificacions i de ser, oficialment, un dels 541 participants de la 41a edició del Dakar.

Lucas Barron somiava poder disputar el Dakar des de ben petit, quan veia que el seu pare s’enfilava a la moto per enfrontar-se tot sol a les dunes. De fet, Jacques Barron ha disputat oficialment, abans d’aquesta, quatre edicions del Dakar més una que va fer a l’aventura, seguint l’empremta que deixaven els que hi estaven inscrits. Així, quan el fill li va dir al pare que ell també volia provar l’aventura del desert, van posar fil a l’agulla. I sense grans patrocinadors (han recollit diners a través d’internet per poder finançar part de la seva aventura) i havent-se preparat durant un any i mig per a aquest repte, ahir es van plantar per primer cop a la sortida d’una etapa del Dakar, la que va transcórrer entre Lima i Pisco, amb el seu Polaris.

Acabar, l’objectiu principal

Com per a la majoria de debutants, tornar a arribar a Lima el dia 17 és el que persegueixen els Barron. “El nostre objectiu és acabar. Pot ser una cursa fàcil, perquè correm a casa”, diu el jove pilot. I és que aquest Dakar, per primer cop en la història, trepitjarà tan sols un país, el Perú, terra que va veure néixer tant Lucas Barron com el seu pare, Jacques. De fet, per poder participar al Dakar, tots dos van haver de superar el Desafío Inca -una de les proves que integren les Dakar Series i que els pilots han de passar per poder competir al Dakar-, prova que recorria les dunes del desert per on aquests dies completaran fins a cinc etapes. “Estic capacitat i preparat per superar les dunes del desert”, afegia Lucas Barron aquest diumenge, satisfet d’haver arribat fins a la línia de sortida del Dakar.

Diumenge, durant les verificacions prèvies al podi de sortida que es va celebrar a Lima, Lucas Barron va saludar Cyril Despres, amb qui es va fer una fotografia que ràpidament van penjar a les xarxes. El pilot francès és amic del pare, Jacques Barron, i fins i tot havien entrenat junts al Perú quan Despres disputava el ral·li en moto. De fet, el francès va felicitar Lucas Barron per Facebook quan va anunciar que correria el Dakar. Una prova més que demostra que amb perseverança i molta feina, els somnis, per més difícils que semblin, es poden fer realitat.