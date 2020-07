Pol Espargaró serà el company de Marc Márquez a l'equip Honda de MotoGP a partir de l'any vinent

L'equip Repsol Honda de MotoGP ha anunciat que Pol Espargaró serà el company de Marc Márquez a partir de la temporada vinent. El pilot de Granollers, que té contracte fins aquesta temporada amb l'equip KTM, farà el salt a l'equip HRC i substituirà Àlex Márquez.

El petit dels de Cervera, que aquest any ha fet el salt a la categoria reina i que debutarà aquest cap de setmana a Jerez, passarà a partir de l'any vinent a l'equip satèl·lit d'Honda, el LCR, on agafarà la moto de Cal Cruchlow i tindrà material de fàbrica. "Estic molt orgullós d'anunciar la meva renovació amb Honda. L'equip em va donar l’oportunitat d’arribar a MotoGP i a finals del 2020 competiré amb un equip gran amb una gran experiència en MotoGP. Vull agrair a HRC i a l’equip Honda LCR la seva confiança en mi per poder continuar dins la família Honda i treballaré dur per demostrar la seva confiança amb resultats. Ara només he de començar la temporada a Jerez i estic completament concentrat per donar el millor de mi aquest any", ha dit Àlex Márquez.

Tant Pol Espargaró com Àlex Márquez signen contracte per dos anys, és a dir, fins al 2022.

Aquest dilluns també s'ha conegut l'ampliació del contracte de Franco Morbidelli per dos anys amb l'equip Petronas de Yamaha.