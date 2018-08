Dovizioso li pispa la 'pole' de Brno a Marc Márquez

Ja avisava, Marc Márquez. Andrea Dovizioso serà el tapat del cap de setmana. Ell ho deia de cara a la cursa, però l'italià de Ducati ha aconseguit una gran volta, gairebé perfecta, en l'últim intent per aconseguir la 'pole' i ha superat el de Cervera. De fet, la sessió l'ha dominada Márquez fins que Jorge Lorenzo ha fet una volta amb què ha rebaixat mig segon el temps del pilot català d'Honda. Faltava poc per al final quan tots han tornat a sortir a la pista per fer els seus últims intents de volta ràpida.

El primer que ha rebaixat el crono ha sigut Lorenzo, però el mallorquí no ha pogut baixar a l'1:54. Márquez, que venia darrere seu, sí que ho ha aconseguit: 1:54.961. El d'Honda ha donat per bona la volta i ha decidit no fer cap més intent mentre Dovizioso i Rossi encara eren a pista i no havien completat la seva última volta. Així, el primer que ha rebaixat el temps del cerverí ha sigut Andrea Dovizioso (1:54.689), i després també ho ha fet Valentino Rossi, que arrencarà segon. "Potser hi havia alguna cosa més [per intentar], però hauria corregut el risc de comprar alguna parcel·la", deia Márquez a Movistar MotoGP per explicar que, si hagués intentat rebaixar el seu temps, potser hauria caigut, cosa que ara per ara prefereix evitar. "Estic fent un bon cap de setmana, sense errors, i per tant val més continuar així", reconeixia.

Lorenzo, per la seva banda, arrencarà del primer lloc de la segona fila de la graella (quart), seguit de Crutchlow i Petrucci. La tercera fila l'ocuparan Zarco, Iannone i Álex Rins, i la quarta Pedrosa, Rabat i Viñales.

Primera 'pole' per a Marini a Moto2

Luca Marini, germà petit de Valentino Rossi, ha aconseguit el millor temps en Moto2 per primer cop en la seva carrera (fins ara tan sols havia sortit des de la primera fila de la graella dues vegades, però mai des del primer lloc) i aquest diumenge (12.20 h) arrencarà del primer lloc de la graella. L'italià ha marcat el millor registre de la categoria, superant el català Àlex Márquez i Mattia Pasini, que completaran la primera fila de la graella.

De fet, en l'últim intent de volta ràpida, cap dels favorits ha rebaixat el seu registre, cosa que ha fet que Marini mantingués el millor temps que havia marcat en el segon intent. Pecco Bagnaia, líder del Mundial de Moto2, ha acabat sisè. Xavi Vierge, per la seva banda, ha marcat el vuitè temps, mentre que el mallorquí Joan Mir ha estat dotzè. Baldassarri, per la seva banda, ha caigut i només ha pogut marcar el desè millor registre de la sessió.

'Pole' per a Kornfeil després d'un error de càlcul dels favorits de Moto3

Jakub Kornfeil ha aconseguit la 'pole position' al Gran Premi de la República Txeca de Moto3, la cursa de casa seva. El pilot, que aquest diumenge (11.00 h, Movistar MotoGP) sortirà des del primer lloc per primer cop en la seva carrera, s'ha vist beneficiat per un error de càlcul de la majoria dels pilots que acostumen a lluitar per la 'pole' i pel triomf en la categoria petita. Tots han esperat al final de la sessió oficial per sortir per última vegada a la pista amb neumàtics nous i rebaixar el crono. Però uns han calculat malament el temps i, després de la volta de sortida de boxs, han creuat la línia de meta quan ja havien ensenyat la bandera de quadres i, per tant, no han pogut fer cap intent de volta ràpida.

Madness here in Brno as a host of #Moto3 riders miss out on a flying lap! 😳 #CzechGP pic.twitter.com/ujhJZXh0DN — MotoGP™🇨🇿🏁 (@MotoGP) 4 d’agost de 2018

Kornfeil ha sigut un dels pocs que ha fet bé els càlculs i ha aconseguit rebaixar el temps de la 'pole' provisional que tenia Di Giannantonio, que ha acabat cinquè, just al davant d'Arón Canet. Jaume Masià ha acabat 11è, i Albert Arenas, que ha caigut durant el seu últim intent de volta ràpida, arrencarà aquest diumenge quinzè.