Xavi Vierge aconsegueix la seva primer 'pole' en l'últim sospir

El barceloní Xavi Vierge ha aconseguit la 'pole position' del Gran Premi de l'Argentina de Moto2. El pilot català, que ha estat discret durant bona part de la sessió, ha aconseguit una gran última volta i ha aconseguit creuar la línia de meta amb el millor temps dels entrenaments oficials. Així, el barceloní arrencarà aquest diumenge (18.20 h) primer, acompanyat de Baldasarri i de Kent. El valencià Jorge Navarro ha estat cinquè després de signar també una gran última volta.

Àlex Márquez, que ha caigut en els primers compassos de la sessió d'entrenaments oficials de Moto2, ha pogut tornar a pista, però ha tingut una actuació discreta, tot i que al final ha aconseguit salvar la situació i ha acabat 8è. El seu company d'equip, Joan Mir, arrencarà aquest diumenge de s de la 17a posició.

Arbolino marca la seva primera 'pole'

540x306 Tony Arbolino ha aconseguit la 'pole' del GP de l'Argentina de Moto3 / JUAN MABROMATA / AFP Tony Arbolino ha aconseguit la 'pole' del GP de l'Argentina de Moto3 / JUAN MABROMATA / AFP

Tony Arbolino ha aconseguit la 'pole position' del Gran Premi de l'Argentina de Moto3. El pilot italià ha aconseguit el millor temps just abans que comencés a ploure i, per tant, els altres pilots no han pogut rebaixar els seus temps.

Arbolino ha marcat la primera 'pole' de la seva carrera (1:53.782) amb el seu segon intent de volta ràpida al traçat Termas de Rio Hondo i aquest diumenge (17.00 h) sortirà primer, just per davant del també italià Marco Bezzecchi i de l'argentí Gabriel Rodrigo.

El valencià Arón Canet, segon al GP de Qatar que va inaugurar la temporada, arrencarà vuitè i Jaume Masià, onzè, just per davant del gironí Albert Arenas, que reapareix després de lesionar-se a la clavícula al Qatar.