Sebastian Vettel marca terreny a Bahrain

Sebastian Vettel ha començat amb bon peu aquest Mundial de Fórmula 1. El pilot alemany, que fa dues setmanes va aconseguir el triomf en la primera cursa de l'any i, per tant, es va situar primer del campionat, ha aconseguit la 'pole position' del Gran Premi de Bahrain que es disputa aquest diumenge (17.10 h).

Serà la seva cursa número 200, i l'arrencarà des de la primera posició, amb el seu company de Ferrari, Kimi Räikkönen, segon, i amb el seu gran rival per la lluita pel títol, Lewis Hamilton, novè. El britànic de Mercedes ha acabat quart, però ha substituït la caixa de canvis i arrossega una sanció de cinc llocs a la graella de sortida, raó per la qual sortirà des de tan lluny. Tercer ha estat Valtteri Bottas que, tot i la sanció, ha avançat en pista el seu company d'equip a Mercedes.

Qui no ha pogut lluitar per la 'pole position' ja estat Max Verstappen, que ha patit una sortida de pista durant la primera sessió i, tot i classificar-se per a la segona, no ha pogut sortir a rodar més. Així, Verstappen sortirà 15è, just per darrere dels dos McLaren de Fernando Alonso (13è) i Vandoorne (14è). L'asturià, que ha passat a la Q2 pels pèls, no ha tingut ritme i no ha pogut passar a la sessió definitiva, en la que es lluita per la 'pole'.

Graella de sortida GP de Bahrain de F1

Vettel (Ferrari) Räikkönen (Ferrari) Bottas (Mercedes) Ricciardo (Red Bull) Gasly (Toro Rosso) Magnussen (Haas) Hülkenberg (Renault) Ocon (Force India) Hamilton (Mercedes) (*) Sainz (Renault) Hartley (Toro Rosso) Pérez (Force India) Alonso (McLaren) Vandoorne (McLaren) Verstappen (Red Bull) Grosjean (Haas) Ericsson (Sauber) Sirotkin (Williams) Leclerc (Sauber) Stroll (Williams)

(*) Sancionat amb 5 posicions. Substitució de la caixa de canvis