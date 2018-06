Lorenzo es reivindica amb la 'pole' a Montmeló

Jorge Lorenzo està en un moment dolç. Ell ho va dir dijous, durant la roda de premsa, i ho està demostrant durant el cap de setmana del Gran Premi de Catalunya. Divendres va ser el més ràpid de la jornada i aquest dissabte ha aconseguit la 'pole position' a Montmeló. Feia un any i mig, des de València 2015, que el mallorquí no aconseguia arrencar una cursa des de la primera posició i és el primer cop que ho aconsegueix vestit amb el vermell de Ducati.

Lorenzo arrencarà al costat de Marc Márquez, que ha hagut de passar per la Q1 per poder classificar-se per a la Q2, on els 12 millors pilots de MotoGP lluiten per la 'pole position'. Però el de Cervera, que durant els entrenaments lliures ha patit diverses caigudes, ha estat competitiu en el moment de la veritat i ha marcat el segon millor temps (1:38.746). Andrea Dovizioso ha estat tercer amb l'altra Ducati, seguit de Maverick Viñales, que aquest diumenge arrencarà quart.

Valentino Rossi, d'altra banda, ha tingut un ensurt a les acaballes i ha marcat el setè millor temps, mentre que Tito Rabat ha acabat novè i Dani Pedrosa, onzè, a més d'un segon de Lorenzo.

Quartararo li pispa la 'pole' a Àlex Márquez

El francès Fabio Quartararo ha aconseguit la seva primera 'pole' a Moto2 després de ser el més ràpid als entrenaments del GP de Catalunya. Quartararo li ha pispat la 'pole' a Àlex Márquez, que s'havia adjudicat el millor temps a escassos minuts del final de la sessió. Quartararo, que ha vist com li han anul·lat alguna volta ràpida per excedir els límits del circuit, ha aconseguit una volta gairebé perfecta (1: 43.474), nou rècord del traçat d'aquesta categoria.

D'altra banda, Xavi Vierge ha estat setè després d'una caiguda al primer revolt del circuit. El català s'ha classificat just per davant del mallorquí Joan Mir, vuitè. Edgar Pons ha estat 18è i més endarrerits han quedat Jorge Navarro i Isaac Viñales.

Bastianini aconsegueix la 'pole position' de Moto3

L'italià Enea Bastianini ha aconseguit el millor temps als entrenaments oficials del Gran Premi de Catalunya de Moto3. El pilot ha aconseguit rodar en un temps d'1:48.806 a la quarta volta que ha donat al traçat català i, tot i que encara quedava molta sessió per endavant, ningú ha pogut rebaixar aquest registre.

Jorge Martín, que ha patit una caiguda a l'inici de la sessió d'entrenaments oficials, per sort ha pogut tornar a pista després que els mecànics hagin treballat de valent per arreglar-li la moto. Quan ha tornat a sortir ha rebaixat el seu crono i aquest diumenge arrencarà des del segon lloc de la graella.

El valencià Arón Canet arrencarà cinquè, mentre que el balear Masià sortirà des del 18è lloc. El gironí Albert Arenas ha caigut a les acaballes, quan intentava rebaixar el seu temps, i començarà des del fons de la graella, des del 20è lloc.