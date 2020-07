El llegat de Michael Schumacher, una motivació més per a Lewis Hamilton

Lewis Hamilton ha aconseguit el millor temps en la sessió de classificació del Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El britànic ha conseguit una nova pole a Hungaroring, on aquest diumenge intentarà igualar les vuit victòries de Michael Schumacher. "Encara no m'ho crec, és increïble. He connectat molt bé amb el cotxe i em sento molt bé. Res està fet, hauré de fer una bona cursa i espero una cursa llarga", ha explicat el pilot, que ja acumula 90 poles.

Valtteri Bottas ha fet el segon millor temps. "El nivell de l'equip és molt fort i seguim molt lluny de la resta. Hamilton ho ha fet molt bé, però jo crec que ho hauria pogut fer millor. L'objectiu és guanyar curses", ha reconegut el pilot finlandès.

651x366 Valtteri Bottas / GETTY Valtteri Bottas / GETTY

El canadenc Lance Stroll i el mexicà Sergio Pérez, els dos pilots de Racing Point, arrencaran des de la segona fila. Carlos Sainz sortirà des de la novena posició. "Estic patint amb el cotxe, porto tot el cap de setmana amb problemes", ha explicat el madrileny, que s'ha vist perjudicat per l'absència de pluja.