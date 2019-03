Jaume Masià s'estrena al Mundial amb una victòria "anormal"

Jaume Masià aspirava a aconseguir a l'Argentina la seva primera victòria al Mundial de motociclisme. Sortia des de la 'pole'. Però una caiguda al 'warm-up', als entrenaments del matí, ha estat a punt d'endur-se les opcions d'aquest jove pilot de 18 anys. Contra pronòstic, i sense ser a les travesses, el pilot d'Algemesí ha acabat creuant primer la línia de meta i deixant amb un pam de nas tots els pilots de Moto3 i també els membres del seu propi equip. El podi l'han completat Darryn Binder i Tony Arbolino.

"Ell sempre vol anar primer i li hem dit que fes una cursa anormal. Que conservés, que no perdés de vista el grup capdavanter, i que esperés el seu moment", ha explicat José Manuel Ruiz, el cap tècnic de l'equip Bester Capital Dubai. Així ha estat la carrera de Jaume Masià, que ha tingut algun problema a la sortida i ha bregat de valent amb un grup capdavanter molt extens, de més de quinze pilots en alguns moments de la prova.

El ritme a l'Argentina ha estat lent, i això ha permès que molts pilots poguessin agrupar-se a la zona capdavantera. El pilot s'ha anat fent petit a mesura que avançaven les voltes, o bé per caigudes o bé perquè alguns no han pogut mantenir el pols amb els favorits. Ja al final, els líders han accelerat i el grup s'ha reduït fins a set corredors, que s'han jugat la victòria.

A Moto3, i amb tots lluitant contra tots, Masià no ha tingut por. Malgrat conduir lleugerament lesionat, adolorit per la caiguda d'unes hores abans, ha sabut superar les adversitats. "És increïble. Estic plorant des que he creuat la meta. Ha estat un recorregut molt llarg", ha dit el jove pilot instants després de baixar de la moto.

Podi d'Àlex Márquez a Moto2

A la categoria mitjana, el català Àlex Márquez ha aconseguit la tercera posició. La cursa ha estat marcada per l'abandonament sobtat de Xavi Vierge, company d'equip de Márquez, i que partia des de la 'pole'. Un problema mecànic a la seva Kalex l'ha deixat fora de combat a la volta de reconeixement.

651x366 Imatge del grup capdavanter de Moto2, que ha guanyat Baldassarri (7) a l'Argentina / JUAN MABROMATA / AFP Imatge del grup capdavanter de Moto2, que ha guanyat Baldassarri (7) a l'Argentina / JUAN MABROMATA / AFP

Igual que a Moto3, a Moto2 també hi ha hagut emoció fins al final, tot i que el grup capdavanter no era, ni de bon tros, tan extens. El triomf ha estat per a l'italià Lorenzo Baldassarri, que ha sabut canviar el ritme a falta de dues voltes per acabar creuant la meta en solitari. El segon lloc ha estat per a l'australià Remy Gardner, líder durant bona part de la cursa però que no ha tingut opcions en el tram final.