L'insòlit robatori de la moto d'Héctor Barberá del box del circuit d'Alcanyís

Havia de ser un cap de setmana més de curses. Al Circuit de MotorLand, a Alcanyís, es disputava una nova prova del Mundial de Supersport i el valencià Héctor Barberá hi competia amb la Yamaha de l'equip Toth, equip amb el qual va signar contracte després de deixar el Mundial de Moto2. Dissabte el dia ja no va ser del tot bo: Barberá tan sols va fer 10 voltes amb la seva moto. Segons va explicar el pilot, la Yamaha muntava un motor que acumulava 1.600 quilòmetres, quan és recomanable canviar-lo cada 1.500 màxim.

Diumenge els problemes van anar encara més enllà. MotorLand es despertava amb la Guàrdia Civil entrant al box de l'equip Toth després de la denúncia de l'escuderia perquè una moto, la de Barberá, havia desaparegut. El pilot de Duesaigües va penjar un missatge a Instagram explicant què havia passat.

"Fins aquí hem arribat. Per la meva seguretat i per la seguretat dels altres pilots, avui no podré sortir a la cursa, no tenim mitjans. El que va començar com un somni acaba com un malson", va relatar Barberá, que va afegir: "Els problemes d'impagaments i d'incompliment de l'acord entre el que havia de ser el nostre patrocinador principal i l'equip fan que aquesta aventura al Mundial de Supersport acabi avui, a casa, en una cursa que em feia especial il·lusió, sense que ni tan sols pugui córrer la cursa".

El pilot valencià va explicar que ell va començar aquest projecte amb l'equip Toth "amb molta il·lusió, estrenant tot el material a Austràlia i sense entrenar-se, amb una moto pràcticament de carrer" i que, tot i això, va acabar quart. "Després d'aquesta cursa van començar els problemes financers i això va fer que hagués de disputar la cursa de Tailàndia sense recanvis i amb un motor amb molts quilòmetres. Aquí la situació és la mateixa, però ja no podem estirar més el que tenim i, per responsabilitat, no he de sortir a la pista", deia.

L'equip acusa el pilot d'emportar-se la moto

L'equip Toth, equip amb el qual Héctor Barberá disputava el Mundial de Supersport, va acusar el pilot d'haver-se emportat la seva moto. En declaracions a Teledeporte, Imre Toth, cap de l'equip, va dir que Barberá ja no volia córrer la cursa d'Alcanyís i que el més fàcil era emportar-se la moto. "És possible que l'Héctor no volgués córrer aquesta cursa amb aquesta moto, així que era millor pensar en venir i agafar la moto per poder dir als mitjans de comunicació i als fans que la moto no hi era i que, com a conseqüència, no podia córrer", va dir Imre Toth.

La Guàrdia Civil va estar buscant la moto de Barberá pel traçat i investiga què ha pogut passar.