Guillem Pujol buscarà el seu quart triomf consecutiu al port de Barcelona

El nedador del Guillem Pujol intentarà aconseguir aquest dilluns la seva quarta victòria consecutiva en la 108a edició de la Copa Nadal, la tradicional prova que el dia de Nadal organitza el Club Natació Barcelona a les aigües del port de Barcelona.

Guillem Pujol (CN Mataró) i Judith Navarro (CN Sant Andreu) defensaran el títol aconseguit el 2016 en una carrera que aquest any recupera el tradicional traçat en línia amb sortida en una barcassa situada a 200 metres del Portal de la Pau, davant del monument a Cristòfor Colom, on serà la meta.

Més de 300 nedadors desafiaran el fred i l'aigua, que estarà a una temperatura d'entre 13 i 15 graus. La competició començarà a les 11.00 hores, tindrà quatre sèries per edats i es regirà pel reglament FINA 2015 d'aigües obertes, que impedeix usar banyadors de neoprè o qualsevol altra peça que cobreixi tot el cos.

En la quarta sèrie hi participaran els nedadors de la categoria absoluta, que aquest any tindran per primera vegada l'incentiu d'un premi en metàl·lic de 500 euros per al campió i la campiona.

En la prova femenina, Judith Navarro tindrà com a gran rival la nedadora del CN Barcelona Anna Godoy, guanyadora de les edicions del 2009, el 2011, el 2012 i el 2015 i que acumula deu podis al seu palmarès.

A més de les quatre sèries purament competitives, la Copa Nadal tindrà com a colofó una sèrie popular en la qual podran participar nedadors disfressats o famílies senceres amb membres de diferents edats.

El rècord de la Copa Nadal el tenen Carlos Ventosa, des del 1994, amb un temps d'1:51.05, i Bàrbara Bernús, des del 1992, amb una marca de 2:03.89. El nedador olímpic Dani Serra té el rècord de victòries amb deu triomfs, mentre que la dona que més vegades va guanyar la prova va ser Carme Soriano, amb sis triomfs en els anys trenta.