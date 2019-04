D’una necessitat vital a una competició històrica

Diu la llegenda que la Ruta de la Sal comença fa gairebé dos segles. Era el 1846, durant el bloqueig que patia Barcelona en la Segona Guerra Carlina. A la ciutat escassejava la sal, indispensable per a la conservació dels aliments. Davant d’aquest fet, un conegut home de negocis del moment, Onofre Xifré Pauvila, va tenir la pensada d’organitzar entre els navegants una expedició cap a les salines de les Pitiüses amb sortida des del Garraf. Però, com que corria molta pressa, va amanir el repte recompensant les embarcacions en funció de l’ordre d’arribada. Així, la vencedora cobrava amb or, però l’última potser no podia ni arribar a abonar el salari als mariners. S’hi van presentar 13 embarcacions. Va ser la primera edició de la Ruta de la Sal.

El 1989, ara fa justament 30 anys, el navegant Pepe Ferrés va tenir la pensada de recuperar aquella ruta antiga, amb un format esportiu i l’objectiu de fomentar la navegació d’altura. El recorregut era de 171 milles nàutiques (317 quilòmetres), amb sortida a Port Ginesta i arribada a Formentera. En homenatge a aquelles 13 embarcacions que se la van jugar a mitjans de segle XIX, Ferrés va decidir que la seva seria la segona edició de la Ruta de la Sal. Aquest any, per tant, serà la número 32.

“És competició, és aventura i és atracció”, explica Enric Curt, director de la regata, que la considera “una referència en les regates d’altura i una escola per als nous navegants”. I és que en aquesta edició hi haurà al voltant de 1.200 regatistes, dels quals 350 disputaran per primer cop la prova. En total seran 200 embarcacions, amb participants provinents de vuit nacionalitats diferents.

En aquestes tres dècades han canviat moltes coses. Ara l’arribada és a Eivissa i la competició té tres recorreguts diferents, començant a Port Ginesta (140 milles nàutiques), a Dénia (120) i a Andratx (103). La Ruta de la Sal s’ha convertit en una competició referent que ha captat navegants de tots els racons del planeta -hi han participat 40.000 regatistes i 6.000 embarcacions- i ja fa anys que s’arriba a les 200 embarcacions, el màxim que pot permetre’s l’organització per qüestions logístiques. Per als experts, la Ruta de la Sal està considerada la competició més important del Mediterrani en la seva especialitat. “No és una regata de pa sucat amb oli. Hi ha un gran equip al darrere -apunta Xavi Torres, president de la Federació Catalana de Vela-. La Ruta de la Sal és una experiència, i la gent busca experiències”.

La sortida, el 18 d’abril

Com és habitual, la prova comença el Dijous Sant, i l’organitza un equip de 35 persones que treballen sense descans durant sis mesos. Pel que fa al turisme, des de les Illes Balears es veu com el tret de sortida de la temporada d’estiu.