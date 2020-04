El negoci del futbol revisa les prioritats

La crisi del coronavirus obliga els clubs a replantejar-se el seu model de gestió. Els dubtes sobre com i quan es reprendran les lligues complica un panorama que, en paral·lel, veu reduïdes les seves principals vies d’ingressos. De cara a l’estiu s’intueix menys talonari i més seny en els fitxatges.

Incert retorn a la competició

"Fins que no es controli la pandèmia és una temeritat plantejar-se punts clau en el món del futbol"

11 de març. Fa gairebé un mes i mig de l’últim gran partit del futbol europeu. Va ser a Anfield amb l’Atlètic de Madrid signant a la pròrroga una classificació històrica per als quarts de final de la Lliga de Campions. Des de llavors el circuit futbolístic de superelit viu una suspensió general per la pandèmia del coronavirus que condiciona directament el seu futur. La indefinició del moment afecta el negoci i el disseny d’escenaris potencials que evitin una era de vaques magres. “Vivim una situació molt complicada al país que afecta tots els gremis i la salut de moltes persones que estan perdent familiars i coneguts per culpa del coronavirus. El futbol, tot i que sigui la nostra professió, em sembla ara un àmbit totalment secundari. La prioritat absoluta és superar el virus. A partir d’aquí ja buscarem la manera de garantir un bon mercat futbolístic i de reprendre les competicions. Això és una pandèmia molt seriosa que ha obligat a ajornar els Jocs, l’Eurocopa... Primer s’ha de recuperar el país i la normalitat, ja veurem com torna l’esport. Tots hi haurem de posar el nostre granet de sorra perquè ens entenguem i les coses funcionin”, explica a l’ARA José Tárraga, representant de Jordi Alba.

El covid-19 ha fet que l’esport rei perdi força des de la seva posició privilegiada. El també exfutbolista contextualitza les seves demandes en la fase del desconfinament. La principal és recuperar el calendari de competició, un encaix delicat que, de moment, xoca amb el paquet de mesures preventives que es marquen des del govern central. La llum verda per al retorn hauria de passar per un control de tests setmanal que garantís la seguretat i evités, de retruc, una subepidèmia que paralitzaria l’esport. No deixen de ser previsions teòriques. Els grans dirigents del futbol es mouen entre hipòtesis que s’actualitzen -i es contradiuen- constantment. La Federació Espanyola va autoritzar dijous ampliar els terminis per aconseguir completar la vigent temporada i que no repercuteixi en el funcionament de la vinent, aprofitant el buit que ha deixat l’ajornament de l’Eurocopa en el calendari internacional.

“Qui posa dates és perquè ha d’intentar fer previsions. El futbol és un món que mou moltíssimes coses. És un transatlàntic que s’ha de moure a poc a poc. Tinc la sensació que s’intenta visualitzar què pot passar en unes setmanes, quan abans cal aturar la pandèmia i frenar el nombre de contagis. Si no, és impossible plantejar punts clau en el futbol. El coronavirus no s’atura a Espanya, s’expandeix. Parlem de competicions que agrupen més de 50.000 persones en un estadi. No serà fàcil. Primer s’ha de controlar la pandèmia, plantejar un altre escenari és una temeritat”, assegura Tárraga.

Els equips ja assumeixen que partits i estadis plens seran conceptes separats. El Barça estudia l’impacte de jugar a porta tancada entre sis i nou mesos, segons va avançar Catalunya Ràdio i ha confirmat l’ARA. Afectaria una part fixa dels ingressos de ticketing i abonaments dels socis. Serà una part del pla econòmic d’emergència que haurà de traçar el futbol.

651x366 L'estadi de La Bombonera de Boca Juniors durant l'època de confinament / EFE L'estadi de La Bombonera de Boca Juniors durant l'època de confinament / EFE

Un nou model econòmic

"La inflació del futbol s'aturarà per força i s'hauran de revisar els acords"

Quadrar els números serà el nou repte del futbol: la crisi de beneficis posarà a prova la flexibilitat dels llibres de comptes. “La situació és difícil de predir però provocarà molts canvis. La inflació del futbol s’aturarà per força, això sembla evident, i afectarà directament l’economia dels clubs”, assegura el professor Gay de Liébana. El Barça va ser el primer gran club europeu a aplicar un ERTO per garantir la viabilitat econòmica.

El futbol necessita que la pilota rodi per no perdre acords de patrocini i assegurar-se la part del pastís que generen els drets televisius. Les retransmissions podrien trobar un nínxol de mercat que evitaria el col·lapse a la cua de la classificació de la Lliga i a les categories inferiors. “Es negociaran les xifres dels acords, no serà rendible mantenir els contractes actuals i caldrà buscar noves solucions. A nivell televisiu podria ser una bona oportunitat perquè les multinacionals apostin per un producte que tindrà molta demanda i que podria ser que únicament es pogués gaudir des de casa”, diu De Liébana.

La comptabilitat tremola en altres punts, com en les nòmines i les renovacions. “Tot el que no estigués mig avançat, està aturat. Els clubs no saben amb quins recursos comptaran l’any vinent”, diu el responsable de B-Engaged Sports, Cristian Martín. A la Primera Iberdrola, de fet, l’aturada ha enxampat els clubs “adequant els contractes al conveni” i, amb les reduccions de treball temporal, “tenen més urgència de gestionar el present que de mirar al futur”.

651x366 L'estadi de San Siro abans del partit entre Atalanta i València de Champions / UEFA L'estadi de San Siro abans del partit entre Atalanta i València de Champions / UEFA

Mercat de fitxatges a la baixa

La FIFA xifra en un 28% la devaluació dels futbolistes

Els clubs hauran de definir molt bé els moviments per no llastar els projectes sobre la gespa. Però que no es jugui està condicionant-ho tot. “Ens ha trencat la dinàmica de treball”, admeten a l’ARA des d’un departament de scouting de Primera. “Els primers mesos són per filtrar jugadors i conèixer bé les lligues que has de seguir. A la segona volta concretem i anem a confirmar jugadors. Ara hem de tirar de vídeo i la nostra feina perd qualitat sense el directe i si estem desactualitzats”.

Els nous fluxos que defineixen la compravenda alterarà el pròxim mercat de fitxatges. “Estem en un moment d’incertesa i no sabem com evolucionarà aquesta situació. Costarà molt adjudicar un valor als jugadors i no sabem si hi sortiran perdent els futbolistes o els clubs, perquè encara estem parlant d’hipòtesis. S’hauran d’equilibrar les xifres a la baixa, però esperem que el mercat es reequilibri a curto mitjà termini”, assegura l’exjugador Joaquín Macanás, actual agent de futbolistes de Primera. L’observatori de futbol de la FIFA, el CIES, parlava d’una pèrdua de valor dels futbolistes del 28%.

El rol dels clubs es veu beneficiat, sobretot en favor del club venedor. No hi haurà traspassos si no hi ha una mínima intenció de vendre perquè les clàusules de rescissió quedaran fora de mercat. Caçar futbolistes amb contracte en vigor a l’estranger sona a utopia. “Hem de veure com arriben els clubs al mercat, però les diferents parts s’hauran d’entendre, el futbol funciona així. Com altres sectors de la societat, estem a l’expectativa de com evoluciona aquesta crisi. Probablement la temporada vinent encara arrossegarem tot això. Necessitem temps, dos o tres anys, perquè tot s’equilibri”, comenta Macanás.