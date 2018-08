El Sevilla segueix perseguint Portu i el Girona renova Porro

“Portu jugarà contra el Valladolid, està al cent per cent amb nosaltres. No podem pensar més enllà d’això”, deia Eusebio Sacristán en la prèvia del debut contra els val·lisoletans (0-0). Minuts després que els gironins sumessin el primer punt del curs saltava la notícia, avançada per ‘Estadio Deportivo’, que Montilivi no vol sentir: Portu està molt a prop del Sevilla. “Hem parlat amb ells i no hi ha res impossible. El mercat, als últims dies, es torna boig. Estem a l’espera i tot dependrà de les situacions i les vendes que es produeixin”, reconeixia, al mateix mitjà, el representant del mitjapunta murcià, que s’ha convertit en l’ànima, el caràcter i la rauxa del Girona, i que ha enlluernat a tothom durant la temporada de la seva estrena a Primera, amb 11 gols i 5 assistències. Portu, fitxat el 2016 de l’Albacete i renovat dues vegades en l'últim any, ha anat guanyant pes i transcendència sota la batuta de Pablo Machín, que sempre el va considerar insubstituïble i que ara ha demanat el seu fitxatge a Caparrós. Abraçat a una clàusula de 18 milions que s’enfila als 20 segons qui sigui el destinatari, el futur de Portu podria passar pel Sánchez Pizjuán. “El Girona intentarà treure'n el millor rendiment econòmic possible. Ha d’existir un plantejament seriós que tots, clubs i jugador, valoraríem i analitzaríem”, subratlla l’agent i mà dreta del futbolista.

L’escenari compleix totes les pautes que Quique Cárcel volia evitar. A menys de dues setmanes perquè la finestra de fitxatges tanqui, el Girona sap que s’està reduint el marge de reacció. La clau de l’operació passa per la disposició que tingui el Sevilla a pagar la xifra que demanen els blanc-i-vermells, que exigeixen el desemborsament del preu estipulat. Segons com flueixin les converses, el desenllaç es produirà a més o menys velocitat. Qui també hi ha dit la seva és Pablo Machín. “Portu? Què t’haig d’explicar sobre ell, si va marcar més de 10 gols el curs passat i cap va ser de penal! La situació no depèn de mi, té contracte amb el Girona. És un bon futbolista, ràpid i amb gana. Però n’hi ha molts amb qualitat”.

Pedro Porro, renovat fins al 2023

L’estrena a la Lliga va viure com Montilivi entonava, per voluntat pròpia, un càntic que segurament es repetirà si Portu torna a trepitjar la gespa en el partit contra el Madrid, fixat per d’aquí set dies. “Portu, queda’t” cantava una afició que pateix pel seu present. A ningú se li escapa que la seva marxa podria propiciar un cop psicològic important, tenint en compte la incertesa dels teòrics successors. Patrick Roberts, un talent que ja ha ensenyat els primers detalls d’una qualitat que sembla inacabable, seria el primer beneficiat a curt termini, a l’espera que Quique Cárcel, que ha renovat Pedro Porro fins al 2023 –tindrà fitxa del primer equip si arriba als 10 partits–, tanqui més arribades. Amb les butxaques plenes de diners, el Girona es disposaria a cobrir les seves necessitats amb, com a mínim, un parell d’homes ofensius. Equilibrada la plantilla numèricament, només quedarà un dubte: tindran el mateix rendiment que Portu?