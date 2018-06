El nord-americà Collin Martin, primer futbolista en actiu obertament homosexual

El futbolista nord-americà Collin Martin, jugador dels Minnesota United, ha anunciat públicament que és homosexual. Martin es converteix en el primer futbolista en actiu a anunciar-ho, coincidint amb el Dia de l'Orgull Gai.

Martin, nascut fa 23 anys a Maryland, ha sigut internacional sub-20 amb la selecció del seu país i ha fet un comunicat amb el suport del seu club. Martin, migcampista, ha explicat que els seus amics, familiars i companys d'equip ho sabien des de feia temps, però ha volgut fer un pas endavant explicant-ho públicament. El 2013 Robbie Rogers, un jugador ja retirat, també va fer aquest pas però sense el suport explícit del seu club, també als Estats Units. Al futbol professional europeu s'han produït casos en què jugadors, un cop retirats, expliquen que són homosexuals, però en actiu no s'ha produït cap cas a les grans lligues europees.

Tonight my team, @MNUFC , is having their Pride night. It's an important night for me — I'll be announcing that I am an openly gay player in Major League Soccer. #soccerforall pic.twitter.com/cOJQXfrBiv