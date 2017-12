Un nou derbi entre l’estancament i la il·lusió

Cornellà presenciarà aquest vespre (21h, GOL) el que pot ser l’inici d’una nova rivalitat. Un derbi català inèdit en la màxima categoria que arriba amb força i ho fa per quedar-se, ja que els projectes dels dos conjunts respiren una ferma fortalesa. Entre la por a l’estancament que viu l’Espanyol i la rauxa que tenyeix el camí d’un Girona que encara no coneix el seu sostre, es presenta un duel entre dos conjunts cridats a lluitar per objectius força diferents dels que marca la seva situació actual en la classificació. Des de Montilivi, el discurs és prudent, i atorga el favoritisme a l’Espanyol: “És un històric de Primera. A ningú li passa pel cap que el Girona tingui millor plantilla que l’Espanyol. Volem sumar i continuar fent les coses bé, sobreposant-nos a les adversitats que estem sumant”, va puntualitzar ahir Pablo Machín, que va voler rebaixar l’eufòria que es viu a l’entorn del seu equip després d’un elogiable inici de curs. “Haurem de patir, però s’ha de valorar que tenim una diferència considerable i que arribem al partit mirant l’Espanyol pel retrovisor”, va afegir el tècnic d’un Girona que ha despertat cert recel en l’entorn espanyolista.

Especialment, d’ençà que, ara fa uns mesos, el club gironí va presentar el duel contra el Barça com “el nou derbi català” en una campanya de promoció que, a més, recordava que molts aficionats gironins senten afinitat pel Barça. I simpatitzar amb l’enemic dels blanc-i-blaus implica, de retruc, guanyar-se l’hostilitat dels periquitos. No tant sobre al camp com en una grada que espera amb ganes la cita. L’horari inhòspit, però, s’encarregarà de rebaixar la tensió ambiental.

"El Girona ve a ocupar una mica del nostre espai, i això ens ha de provocar un sentiment de rebel·lia per voler mantenir-nos al lloc que ens pertoca com a club històric” Quique Sánchez Flores Entrenador de l'Espanyol

A la gespa, mentrestant, l’Espanyol veu amb certa enveja l’ascens meteòric d’un Girona sense fre, i veu la cita com un moment idoni per reivindicar el seu lloc històric, tal com va deixar clar el seu tècnic, Quique Sánchez Flores: “Tinc la sensació que som en un raconet d’aquí, on se’ns fa el cas que se’ns fa i amb molta facilitat se’ns empeny més i més. El Girona ve a ocupar una mica del nostre espai, i això ens ha de provocar un sentiment de rebel·lia per voler mantenir-nos al lloc que ens pertoca com a club històric”. Si dissabte una de les veus més autoritzades del vestidor, David López, es mostrava comprensiu amb “la desil·lusió de la gent” després d’un inici irregular, ahir el preparador madrileny també va posar èmfasi en el fet que l’estancament que viu el projecte espanyolista no ha de servir per desanimar la parròquia blanc-i-blava: “Hi ha una realitat, el fre real del projecte. En un principi estava pensat perquè aquest any creixés a més velocitat, però no ha sigut així. Amb aquesta plantilla pensem que podem fer coses importants, busquem ser l’equip de l’any passat a nivell de regularitat, compromís i intensitat. És l’hora de passar a l’acció”.

Entre l’immobilisme i els canvis

El mateix Quique va deixar clar que no és el moment de fer cap revolució a l’onze ni a la plantilla. “No podem modificar l’esquema en funció del rival”, va comentar sobre el sistema d’un Girona que juga força diferent de la majoria. També es va referir al mercat hivernal, en el qual va descartar incorporar: “No crec que ens aporti solucions, tenim molts jugadors i hem de ser capaços de treure’ls rendiment”. L’ocasió semblava propícia perquè homes com Melendo, Naldo o Álvaro Vázquez (aquest últim, per la lesió de Sergio García) es reivindiquessin, però tots tres van quedar, per sorpresa, fora de la llista. Si no hi ha cap problema d’última hora, el tècnic madrileny apostarà pel seu onze preferit.

Més dubtes té un Girona en què no queda clar qui ocuparà algunes demarcacions. Superada la sequera golejadora que els blanc-i-vermells van viure en l’inici del campionat -432 minuts repartits entre la segona i la setena jornada-, el Girona té entre cella i cella tancar el pany a la porteria. La irrupció de Bounou sota pals no ha tallat una dinàmica que comença a preocupar: des del 20 de setembre, en el desplaçament a Leganés, que els gironins no deixen verge la seva porteria. El porter marroquí ha encaixat 11 gols en set duels, mentre que Gorka n’ha rebut 14 en nou. Dades força similars per a un conjunt que, per acabar-ho d’adobar, només disposa de Ramalho i Juanpe -a una groga de complir cicle- com a centrals purs per al partit d’aquest vespre. Tenint en compte que Machín n’utilitza tres en cada partit, David Timor o Carles Planes -haurà de jugar amb una màscara protectora per evitar agreujar la fractura nasal patida en la Copa- reemplaçaran Bernardo i Muniesa, lesionats en l’últim partit, contra l’Alabès. A l’eix de la defensa també hi podria aparèixer Maffeo, que deixaria els carrils per a Aday i Mojica. Amb una petita finestra oberta per a l’entrada de Gorka a la porteria, Machín seguirà confiant en el que funciona, deixant la responsabilitat ofensiva al seu particular trident. Borja García, Portu i un Stuani que tornarà a la que va ser casa seva seran els tres jugadors més perillosos d’un conjunt que arriba, sorprenentment, un punt per sobre del seu rival a la classificació.