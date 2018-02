La Champions que ve: partits a les 18.55 i a les 21.00 h, i 26 equips classificats directament

La UEFA ha donat a conèixer de manera oficial els canvis que s'inclouran a partir de la temporada vinent a la Champions. Els més destacats fan referència a l'horari, ja que els partits es disputaran a les 18.55 h i a les 21.00 h, els dimarts i els dimecres. A més, 26 equips es classificaran directament per a la competició, incloent-hi el guanyador del torneig i el campió de l'Europa League.

Si fins ara els partits es disputaven els dimarts i dimecres en un únic horari (20.45 h, exceptuant alguns partits puntuals a l'Europa de l'Est, que tenien permís per començar a les 18.00 h), ara hi haurà dues franges per dia. Això facilitarà que els espectadors puguin veure més partits per televisió.

Tot i que la UEFA no ho ha confirmat, en principi aquest doble horari només servirà en la fase de grups i no en les eliminatòries, que es disputarien a les 21.00 h.

Com classificar-s'hi?

L'altre canvi fa referència a les rutes d'accés. La UEFA ha confirmat que hi haurà 26 equips classificats directament per a la fase de grups que comença al setembre -fins ara n'hi havia 22-. Les altres sis places arribaran de la ronda de classificació.

A banda dels campions de la Champions i de l'Europa League, hi haurà els quatre primers classificats de les lligues amb millor coeficient (Espanya, Alemanya, Anglaterra i Itàlia). També hi haurà els dos primers de les lligues de França i Rússia, a més del campió de Portugal, Ucraïna, Bèlgica i Turquia.

En aquest punt destaca que si el campió de la Champions ja s'ha classificat a través de la seva lliga, la seva plaça no l'ocuparia el següent classificat d'aquella competició domèstica (per exemple, en el cas de la lliga espanyola, el cinquè) sinó que aniria per al campió de la República Txeca (onzena lliga al rànquing UEFA). En canvi, si qui no s'ha classificat a través de la seva lliga és el guanyador de l'Europa League, aquesta plaça seria per al tercer de França.

Per tant, com a màxim cada lliga pot tenir cinc equips a la fase de grups, sempre que el campió de la Champions o de l'Europa League no hagin obtingut la classificació als campionats domèstics.