L’ocàs d’Umtiti, de campió del món a suplent sense destí

L’any 2013, Robert Fernández va veure en directe com la selecció francesa sub-23 es proclamava campiona del món a Turquia amb jugadors com Pogba, Kondogbia o Samuel Umtiti. Dos anys més tard, Fernández va viatjar a Lió per veure en directe aquell jove defensa nascut al Camerun, però criat a França, que semblava llest per cruspir-se el món. I així va ser. El 2016, el Barça pagava 25 milions per Umtiti, que ràpidament va fer-se amb un lloc de titular a les ordres de Luis Enrique.

Però el somni es va trencar. El 2018, Umtiti jugava infiltrat, amb dolor al genoll, per culpa d’un desgast al cartílag. Però aquella temporada, en la qual amb el Barça va guanyar la Lliga i la Copa, hi havia Mundial i Umtiti no se’l volia perdre. La jugada inicialment li va sortir bé, perquè va ser titular, campió del món i va marcar el gol del triomf a les semifinals. Umtiti havia tocat el cel, però el genoll ja no podia més. I, contra els consells dels metges del Barça, no es va voler operar, apostant per tractaments conservadors. Així, si les dues primeres temporades al Barça va passar dels 40 partits oficials, en les dues següents es va quedar en 15. Aquest defensa estimat pel seu bon humor i respectat per entrenar fort, va perdre protagonisme. Es lesionava un i altre cop. I quan tornava, ja no tenia nivell per jugar de titular al Barça. El club, doncs, no sap què fer per vendre un futbolista que el 2018 va renovar fins al 2023. Fonts del Barça admeten a l’ARA que estan disposats a donar la carta de llibertat i permetre que Umtiti marxi sense deixar ni un euro, per així deixar de pagar un sou prou alt.

El problema és que no arriben ofertes, perquè els grans clubs desconfien d’un jugador amb aquest historial de lesions. El Barça, doncs, el vol incloure en un possible fitxatge del davanter neerlandès Memphis Depay. Així Umtiti tornaria a casa, al Lió, i potser aconsegueixen rebaixar el preu de Depay, ja que el Barça tampoc té massa diners. El Lió, de moment, no ho accepta, i el seu president, Jean-Michel Aulas, defineix l’operació com “una bestiesa”. Depay i Umtiti, en canvi, s’hi posen bé. “Em consta l’interès del Barça, en parlarem”, va dir dilluns el neerlandès.

Vidal renunciaria a un any de sou al Barça

La pròxima operació de mercat del Barça hauria de ser la sortida d’Arturo Vidal, que deixarà el Camp Nou després de dues temporades i marxarà a l’Inter de Milà, on es retrobarà amb Antonio Conte, que ja va ser el seu tècnic a la Juve. El club català ja havia pactat amb el futbolista donar-li la carta de llibertat, ja que encara li quedava un any de contracte, però l’acord s’ha anat endarrerint, perquè Vidal volia cobrar el sou de l’any de contracte que li quedava. Finalment, però, el xilè acceptarà renunciar al sou a canvi de tenir la carta de llibertat i fitxar pel club llombard.