Una setmana rodona per seguir somiant en el títol (3-0)

En set dies, el Barça ha alçat el cap i ha firmat la millor setmana de la temporada. Amb l’anglesa Toni Duggan marcant diferències dins de l’àrea, l’equip de Lluís Cortés ha trencat la ratxa de vuit partits sense perdre del València i manté viva la flama a la Lliga (3-0). Quan falten cinc jornades, el Barça continua a tres punts d’un Atlètic de Madrid que ha golejat sense problemes al camp d’un Llevant indolent (0-4). Cinc finals en què el Barça necessita una ensopegada matalassera si vol guanyar la Lliga. En la pròxima jornada l’Atlètic rep un perillós Betis, una nova oportunitat per a les jugadores blaugranes.

Malgrat haver derrotat precisament l’Atlètic al Wanda feia set dies, i haver golejat les noruegues de l'LSK Kvinner entre setmana en l’anada dels quarts de final de la Champions, Cortés no ha fet gaires rotacions, més enllà de donar descans a Alexia Putellas, contra un València preparat per esmicolar aquest optimisme que tant els ha costat recuperar a les jugadores blaugranes. Però el Barça no ha deixat espais a unes valencianistes condemnades a defensar-se en un 4-4-2 dur, amb alguna contra puntual i molts problemes per detectar els moviments entre línies de Losada i Aitana. Després d’una falta directa aturada magistralment per l'holandesa Vreugdenhil, Duggan ha rematat dins de l’àrea una jugada col·lectiva abans de la mitja hora, i ha obert així el camí d’un triomf incontestable. Abans del descans, Duggan, que ha recuperat el millor joc des que té la competència de la nigeriana Asisat Oshoala, gairebé ha fet el 2-0 d’un Barça que s'ha fet un fart de llançar córners. Per alt, però, els punys de Vreugdenhil ho han controlat tot.

A la segona part, el Barça ha sortit disposat a enllestir la feina, sense donar mostres de cansament malgrat haver jugat tres duels exigents en tan pocs dies. Per al València, es tractava d’intentar aturar les curses de Martens per l’esquerra, ben acompanyada per les incursions de Leila al lateral. Els millors moments de joc del partit, però, no han acabat amb gol, malgrat que Mariona baixava a buscar pilotes i treia de posició les centrals d’un València que es limitava a sobreviure.

Cortés ha fet entrar Alexia Putellas per Aitana Bonmatí, i Andressa Alves per Duggan, per sentenciar, però, malgrat un gol fallat per Hamraoui quan semblava impossible no marcar, Marta Torrejón, de cap, ha fet el 2-0 que ha provocat que finalment el València defallís. Ja sense esma i amb espais, Lieke Martens, incansable, ha fet el 3-0 en una jugada individual. En tot just tres dies, el Barça ha fet 8 gols i no n'ha rebut cap contra tres rivals de nivell. Motius per somiar, tot i que la Lliga continua en mans de l'Atlètic, ara mateix.