L’ombra allargada de Cristiano cau sobre Julen Lopetegui

Per primer cop en 18 anys el Reial Madrid va perdre una final internacional aquest dimecres. I per primer cop en tres anys el club blanc va rebre quatre gols en un sol partit, en una final de la Supercopa d’Europa que, per acabar-ho d’adobar, els madridistes van perdre contra el seu rival, l’Atlètic de Madrid (4-2). El primer partit oficial com a tècnic blanc de Julen Lopetegui va deixar un munt de dubtes, perquè els blancs no van aconseguir generar gaire perill, amb un dels dos gols marcat de penal, i l’altre, en l’única rematada de mèrit en 90 minuts. El primer partit oficial sense Cristiano Ronaldo, que debuta oficialment aquest cap de setmana a la Serie A italiana amb la Juve, va evidenciar problemes per atacar una defensa ordenada com la de l’Atlètic, amb Bale, Benzema i Marco Asensio. Al final del partit Lopetegui va afirmar que un sol matx “no modificarà la política de fitxatges”, però des de Madrid asseguren que el club vol fitxar un davanter centre de pes aquests darrers dies del mercat de fitxatges, perquè Florentino Pérez no va acabar gens satisfet amb la imatge del seu equip. Mayoral, format a la casa, i el jove brasiler Vinícius Júnior, són els davanters suplents d’un Benzema que va marcar el primer gol oficial de la temporada blanca. Aquest estiu el Madrid ha fitxat dos porters (el belga Courtois i l’ucraïnès Lunin), un lateral (Odriozola) i un davanter, Vinícius Júnior, del Flamengo.