El 35è onze blanc-i-blau tampoc vol perdre la il·lusió

“Si Gerard Moreno marxa intentarem substituir-lo tan bé com sigui possible i fer créixer els jugadors que tenim, que facin un pas endavant. Qui s’ho guanyi tindrà oportunitats, però cal guanyar-s’ho”. Quan Rubi va ser presentat, l’estiu passat, com a tècnic de l’Espanyol, ja va deixar entreveure que, conscient de les dificultats per reforçar la plantilla, demanaria un pas endavant a tots els seus efectius. Deu mesos després, les seves paraules es traslladen en fets en molts casos que, després d’un curs gris, han sabut aprofitar la responsabilitat atorgada. Aquest migdia (12 h, BeIN LaLiga), al camp del Llevant, l’Espanyol tornarà a necessitar la millor versió de tots els seus efectius per assolir, per primer cop aquest curs, una tercera victòria consecutiva a la Lliga. Si ho aconsegueix, podrà seguir escurçant distàncies amb el setè classificat.

Ho intentarà amb la 35a alineació diferent en aquesta temporada. I això que l’Espanyol porta disputats 38 partits. Les alineacions que s’aprenien de memòria ja són història, a l’entitat. Ni el mateix Rubi s’hauria imaginat a principis de curs que, a mitjans d’abril, només hauria repetit una única alineació en tota la temporada: Diego López; Javi López, David López, Hermoso, Dídac; Roca, Granero, Darder; Baptistão, Sergio García i Borja Iglesias. Aquest onze va formar per primer cop en el segon partit de Lliga i es va repetir a les jornades 3, 4, 11 i 13. Diferents motius (sancions, decisions tècniques, moviments al mercat hivernal i, sobretot, lesions), però, han impedit que cap altra alineació es repetís ni una sola vegada. Això ha privat l’equip de certs automatismes en determinades posicions, com ara la defensa, molt tocada pels nombrosos i successius problemes físics. “La baixa del David és molt important perquè és un jugador diferencial, i ens impedeix donar continuïtat a la parella de centrals. Però ara toca potenciar els jugadors que tenim”, va confessar el tècnic maresmenc abans de jugar contra l’Athletic. En aquell partit tampoc va poder comptar amb Borja Iglesias ni Darder, però va reivindicar el pes del col·lectiu i de jugadors que, tot i tenir pocs minuts, estaven llestos per participar: “Veig la gent preparada per substituir les baixes. Quan has guanyat la confiança es nota en els entrenaments, i aquesta setmana s'ha barrejat que la gent veu la porta oberta per poder jugar”.

Revaloritzats amb Rubi

Bona part de la plantilla ha respost a les peticions de Rubi, especialment en un tram en què als mals resultats se’ls van afegir lesions importants. Però homes com Granero, Melendo, Naldo o Pedrosa han anat aprofitant les oportunitats durant el curs i, de la mà de Rubi, han tret la seva millor versió, arribant a fer-se un lloc a l’equip quan mesos enrere tenien un rol més aviat discret. Dels 14 jugadors que van començar i acabar el curs passat amb Quique Sánchez Flores i que també completaran l’actual, set (Roca, Diego López, Hermoso, Dídac, Javi López, Granero i Melendo) ja han jugat aquest curs més minuts amb el maresmenc, tot i que encara queden sis jornades per disputar. Tres més (Darder, Sergio García i Naldo) els podrien superar en les pròximes jornades, de manera que només quatre d’aquests 14 jugadors acabaran aquesta temporada amb menys minuts que l’anterior: David López, Piatti i Óscar Duarte, per diferents lesions importants, i Víctor Sánchez, l’únic que ha perdut pes per decisió tècnica.

Rubi no és l’únic que celebra el pas endavant de molts dels seus jugadors, ja que també ho fa una direcció esportiva que necessita revaloritzar jugadors per poder vendre’ls a un preu considerable per anar eixugant el deute pendent. Molts dels joves de l’equip s’estan veient beneficiats per la proposta del maresmenc, que no ha parat de disparar el seu valor. Així ho confirmen dos portals que tenen en compte diferents variables a l’hora de valorar jugadors: Transfermarkt i CIES Football Observatory. Segons aquests, hi ha sis jugadors que han viscut un important increment en el seu valor de mercat en els últims mesos. Marc Roca protagonitza l’augment més destacat, d’1,5 a 20 milions. El segueixen el Panda (de 10 a 20), Hermoso (de 15 a 20), Melendo (d’1 a 10), Darder (de 8 a 15) i fins i tot Wu Lei (de 2 a 5). El Ciutat de València, un nou aparador on brillar.