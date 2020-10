Una oportunitat (més) perquè el Girona trobi el seu punt d’inflexió

Tres derrotes en cinc jornades. Registres a la mà, aquest és el pobre inici de Lliga d’un Girona poc fiable des de fa massa temps. Incapaç d’entendre perquè viu la situació que viu, alterna bon rendiment competitiu i partits nefastos. La dualitat existent situa un interrogant immens a cada jornada. ¿Quin equip ens trobarem? ¿Competirà o es deixarà anar? ¿Se’n sortirà? Preguntes que només els resultats desxifren, en clau esportiva. Perquè si parlem del projecte, la realitat és que el context no s’assembla gens al passat més recent: la plantilla és pràcticament nova i des del vestidor reclamen temps per construir un equip, els propietaris s’ho miren des de la distància buscant culpes externes i el director esportiu avisa que val més lligar els punts que donen dret a la permanència com abans millor, no fos cas que al final toqui patir per objectius imprevistos. I en aquest escenari, la pilota segueix rodant. Aquest cop, en la visita a Castelló (20.30 hores, Movistar LaLiga), on tindrà una nova oportunitat per trobar el punt d’inflexió positiu desitjat. “La realitat diu que tenim sis punts i estem a la part baixa de la taula. Ens afecta i volem estar en un lloc diferent, però també som conscients que és una mica enganyós perquè hi ha partits pendents”, admet Francisco.

De capacitat per fer bé les coses, el Girona ja en té. Una altra cosa és que sàpiga trobar la dinàmica correcta. El tècnic sí que és autocrític perquè sap que tot i no comptar amb la millor plantilla de la categoria, aquesta disposa de qualitats per donar molt més del que ha donat fins ara. “Hem comès errors, ho saben els futbolistes i ho sé jo, i no pot tornar a passar. Les errades ens estan condemnant. Em sento el màxim responsable, perquè podria haver pres unes altres decisions i no ho vaig fer”, explica Francisco, que comprova amb una rialla com apareix Cristhian Stuani al rescat. “Està preparat per ser titular, ja sabeu del seu compromís”. L’uruguaià, una aposta segura, ha estat absent per problemes al genoll i fins ara només ha pogut disputar un partit; però ja està disponible i apunta a ser, un any més, el futbolista que carregui amb tot el pes a les seves espatlles. Dels seus gols dependrà, en alt grau, el futur d’una entitat que ha fet un important esforç econòmic per retenir-lo.

L’alineació continuarà amb les rotacions perquè el calendari així ho exigeix i perquè són baixa Aday, Muric, Juanpe, Couto, Luna i Samu Saiz, aquest amb molèsties. Però res és excusa. “Confio en tota la plantilla, però ens hem d’exigir més. Qui jugui ha de donar el màxim, perquè depenem d’això. Els resultats ens donaran comoditat i els necessitem, però segur que amb el pas de les jornades millorarem”, afegeix l’entrenador del Girona, que vol posar fi al denominador comú en les tres derrotes: els regals als contraris. A Gijón, l’expulsió de Franquesa i els errors de Bernardo; contra el Fuenlabrada, la badada de Muric; i a Lugo, la irresponsabilitat de Luna. Polir els detalls comença a ser innegociable. “L’última mitja hora de Lugo ens deixa un mal sabor de boca, i és per analitzar-la en profunditat. No podem perdre la humilitat ni la capacitat de sacrifici, perquè aquests trets característics són els que han destacat en les nostres victòries”, finalitza Francisco.