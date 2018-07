L’organització considera que els Jocs Mediterranis han sigut “un èxit”

A poques hores que Tarragona clausuri els seus controvertits Jocs Mediterranis, l’organització ha fet front comú en una concorreguda roda de premsa de balanç final de l’esdeveniment. A diferència de les diverses compareixences de crisi dels últims dies, en aquesta ocasió ha comparegut la plana major dels Jocs: l’alcalde de Tarragona i president del Comitè Organitzador, Josep Fèlix Ballesteros; el president del Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis, l’egipci Amar Addadi; i el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco (a més del director tècnic de l’esdeveniment, Víctor Sánchez).

Amb un discurs sense fissures i sense rastre d’autocrítica els dirigents han coincidit a valorar els Jocs Mediterranis com “un èxit”. En opinió de Ballesteros, “hem estat a l’alçada en uns Jocs complexos, ens ho diuen els atletes i les delegacions de tots els països”. Ballesteros ha admès “complicacions derivades d’haver tingut 600 esportistes més dels que esperàvem, però que s’han anat resolent”. Per la seva banda, Amar Addadi no ha dubtat en definir Tarragona 2018 com “un èxit”, tot i reconèixer que “l’organització ha fet el que ha pogut amb els mitjans que tenien”, en referència als rigors pressupostaris de l’esdeveniment. Addadi ha posat en valor el nivell esportiu de les competicions “amb diversos medallistes olímpics i campions mundials, la participació ha tingut molt nivell”. Alejandro Blanco ha post en valor “el mèrit que té haver organitzat uns Jocs amb les dificultats que hi ha hagut en els últims anys, amb continus canvis polítics, hem d’estar molt satisfets per la unitat d’acció que hem aconseguit per fer realitat uns Jocs magnífics”.

Sobre la promesa de Ballesteros de que aquests serien els millos Jocs Mediterranis de la història, l’alcalde de Tarragona ha dit avui que “no hem correspon a mi dir-ho, però si mirem el nombre d’atletes, de voluntaris, el nivell de satisfacció de les delegacions tinc clar que han estat uns Jocs magnífics”. En opinió del president del Comitè Internacional, “no puc discriminar altres edicions que també han funcionat molt bé, però aquests han estat excel·lents”.

En referència a la imatge negativa projectada per Tarragona 2018 amb les diverses incidències dels primers dies, Ballesteros ha responsabilitzat alguns mitjans de comunicació que “han fet categoria de les anècdotes”. L’alcalde de Tarragona diu que “no vull fer cap cacera de bruixes, però crec que hi ha hagut persones interessades en donar una mala imatge d’aquests Jocs, i és molt injust, perquè les coses que ens han passat passen centenar de vegades a qualsevol gran competició”. Alejandro Blanco, president del Comitè Olímpic Espanyol ha lamentat que “s’hagin fet crítiques sense objectivitat i sense coneixements”.

Ballesteros ha rebutjat també que l’assistència a les competicions hagi estat molt baixa. L’organització encara no té les xifres definitives, però l’argument del president del Comitè Organitzador és que “l’assistència ha anat de menys a més, a mesura que s’acostava la lluita per les medalles”. Segons Ballesteros “he vist una piscina plena i un estadi d’atletisme ple tot i que és veritat que hi ha hagut altres competicions que no han despertat tan interès”. Ballesteros ha posat en valor que “hem estat per sobre la mitjana d’assistència dels Jocs Mediterranis tot i que no es pot comparar Tarragona i el seu entorn, amb 300.000 habitants, amb ciutats com Mersin (Turquia) –que va organitzar els Jocs el 2013-, que té més d’un milió d’habitants”.

Pel que fa a la cerimònia de clausura, que tindrà lloc aquest vespre, Ballesteros ha defugit la polèmica sobre la d’inauguració –en què es va criticar la falta d’elements culturals autòctons- i ha assegurat que desconeix els detalls, però que hi haurà “gralles i tenora, i el català hi serà present com en la d’inauguració, on el 60% del meu discurs va ser voluntàriament en català”. Ballesteros ha parlat també del futur de les instal·lacions construïdes per aquests Jocs. L’alcalde de Tarragona ha explicat que Ajuntament i Generalitat ja estan en converses per definir un model conjunt de gestió. L’objectiu és, a banda de que quedin a disposició de la ciutat, que serveixin per captar competicions esportives d’alt nivell, perquè “tenim unes instal·lacions magnífiques i homologades i la capacitat hotelera d’acollir altres esdeveniments esportius”. En aquest sentit, Ballesteros ha recordat que Tarragona –juntament amb Granollers, Lleida i Castelló- acollirà el 2021 el mundial femení d’handbol.