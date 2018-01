De pagar per jugar a ser el nou símbol del planter

En la prèvia del derbi l’Espanyol havia anunciat el partit com una lluita entre David i Goliat. Però ningú s’esperava que l’heroi fos precisament un dels blanc-i-blaus més menuts, Óscar Melendo. El de Sant Adrià de Besòs, que fins dimecres només havia disputat 272 minuts aquest curs, va firmar contra el Barça la seva primera diana com a professional. “És un dels dies més feliços de la meva vida. En tenia ganes, tant de bo en siguin molts més. L’hi dedico a tota l’afició i als meus companys”, va reconèixer un Melendo eufòric després del partit. L’anterior gol l’havia firmat fa un any, el 22 de gener del 2017, contra l’Eldenc a la segona B.

Tota la vida al club

“L’he clavat bé, sí”, va dir somrient a la zona mixta en veure repetit per primer cop la seva diana. “L’únic futbolista que ha pagat per jugar a l’Espanyol!”, va bromejar darrere seu Javi López, recordant el seu origen. I és que Melendo constitueix un clar exemple de com de lluny poden portar la constància i el talent a un jugador del planter. Quan tenia cinc anys, a Melendo no el van admetre al CE Sant Gabriel de Sant Adrià per “baixet”. Aleshores va decidir apuntar-se a l’RCDE Escola, des d’on va anar cremant etapes. Melendo, de fet, és l’únic futbolista que ha jugat en totes les categories de l’Espanyol, des del prebenjamí fins al primer equip. Fins dimecres, però, encara no sabia què era marcar en un derbi. El moment escollit no podia ser més idoni.

Com els altres membres de la generació Chen, Aarón, Roca i Navarro, Melendo va irrompre amb força el curs passat, on va entrar al primer equip sense cap vergonya i amb molt de talent. Dels quatre futbolistes, però, només Aarón -que ho ha jugat pràcticament tot a la Lliga des que va debutar- s’ha consolidat en l’esquema de Quique. La brúixola de Roca va perdre pes arran d’una lesió i una posterior pèrdua de confiança. També a Navarro li està costant recuperar la potència i la valentia del curs passat, quan va firmar dos gols i dues assistències. Al derbi en va firmar una de decisiva. “Vaig veure’l per la dreta, una connexió que ve d’anys, i que ara ha sortit bé. Me l’ha posat excel·lent”, reconeixia Melendo, que, com Navarro, va aprofitar el partit contra el Barça per reivindicar-se. Tots ells saben com és d’important un triomf que s’assaboreix millor quan la rivalitat del derbi es viu des de la base.

Roger Guasch, nou director general

L’Espanyol va anunciar el substitut de Ramon Robert com a director general corporatiu. Es tracta de Roger Guasch i Soler (Barcelona, 1966), que fins ara ocupava el càrrec de director general del Liceu, una etapa que finalitzarà al març. Guasch serà presentat en una roda de premsa que es durà a terme entre finals de febrer i inicis de març. Guasch, el cinquè canvi en l’organigrama des del juny, informarà directament el consell d’administració.