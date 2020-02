El partit que el Girona esperava per tornar-se a animar

Qui sap el pes que tindrà el Girona-Osca (16 hores, GOL) a final de temporada. El que és clar és que els blanc-i-vermells afronten un d’aquells dies marcats en vermell. Primer perquè l’afició, per primera vegada aquest curs, ha fet una crida a l’assistència per donar suport a l'entitat i intentar reactivar l’estat d’ànim d’un equip que necessita continuïtat si espera enganxar-se als llocs de la part alta. Segon perquè el triomf a Fuenlabrada, on va ensenyar el que hauria de ser el camí correcte, és molt recent. I tercer perquè el partit pot servir per retallar punts a tot un rival directe situat en la quarta posició. “Tothom està predisposat, però els punts d’inflexió hi són cada jornada. És evident que la importància és gran, perquè no és només el que sumem sinó que evitaríem que el rival ho faci. Volem aprofitar la bona dinàmica i les sensacions de l’altre dia, si mantenim la intensitat serà molt més fàcil”, confessa Pep Lluís Martí, que té les baixes de Mojica, sancionat; Jonatan Soriano, lesionat, i Ignasi Miquel, sancionat i lesionat alhora. Cristhian Rivera, l'últim fitxatge, podria tenir els primers minuts.

Els bons resultats a Montilivi també juguen a favor del Girona. “Volem que la gent vingui i tenir la millor entrada de la temporada, esperem endollar tothom des del primer minut de joc. Que ens facin costat, perquè la comunió amb l’afició ens pot fer guanyar molts punts”, admet el balear, que ha parlat de Cristhian Stuani. “Sempre diu que aquest és el seu projecte, que ens vol tornar a Primera. Tenir més implicació és impossible”, diu. L’Osca arriba a Montilivi amb la principal novetat de Jordi Mboula. “Hi ha més de tres punts en joc. Serà atractiu, exigent i bonic”, assegura Míchel, el tècnic visitant.