Un partit preciós per al Girona i Pablo Machín

Per primera vegada des que van separar els seus camins, al mes de maig, el Girona i Pablo Machín es retroben a Sevilla (12 h, BeIN LaLiga) en un matx en què els gironins buscaran superar la polèmica derrota contra l’Athletic. Serà un xoc de sentiments entre el vestidor i el tècnic que el va pujar a Primera, havent-lo salvat abans en tres cursos d’un descens cantat a la Segona B. L’actual èxit de les dues parts, que van tenir una relació superior als quatre anys, no s’entén per si sol; si el Girona viu feliçment a l’elit és en part per Machín i si Machín triomfa al Sánchez Pizjuán és gràcies a la feina feta a Montilivi. El sorià no va marxar sol: Jordi Guerrero, el segon entrenador; Jordi Balcells, el preparador físic; i Carlos Martínez, l’analista, el van acompanyar. Per a tots ells, el partit serà preciós.

Machín i Eusebio també lluitaran per imposar les seves idees, que parteixen d’una mateixa base però tenen matisos oposats. Mentre el sorià aposta pel joc directe, pilotades llargues i ofegar el rival a còpia d’insistència –al Pizjuán utilitza dos davanters i un enllaç, en comptes les dues mitjapuntes i el davanter que va començar fent servir a Montilivi-, Eusebio prioritza una sortida de pilota més dolça, posant l’èmfasi en la intencionalitat d’un model propi que exigeix tenir el domini mitjançant la possessió. “Si Machín ens ha analitzat, veurà que el sistema és el mateix però els matisos han canviat. No creiem que ens pugui conèixer en profunditat perquè ara fem coses diferents. Segur que ara ens coneix més pel que hem fet en aquest inici de curs que pel que va fer ell durant els anys anteriors”, valora Eusebio. La idea del val·lisoletà, que va començar amb línia de quatre al darrere, s’ha vist reforçada amb el retorn al dibuix emprat per Machín; una decisió realitzada a finals d’octubre. Des de llavors, quatre victòries, quatre empats i l’ensopegada a San Mamés, per un penal que el VAR no va entrar a valorar al temps de descompte. Impecable.

La infermeria es manté plena

El Girona, que ha vist reduït el seu avantatge respecte a la zona de descens als set punts, malgrat estar encara a només un de la zona europea, no recupera cap dels lesionats que té a la infermeria: Bono, Planas, Muniesa, Roberts, Aday i Mojica continuen fora d’una llista on hi ha els jugadors del Peralada Suárez, Valery i Paik. Respecte al partit contra l’Athletic, no es preveu cap canvi a l’onze inicial, perquè Àlex Granell –que està jugant al carril esquerre, davant les absències- està complint amb escreix en el seu nou rol.

Segon, a tres punts del Barça i viu en totes les competicions, el Sevilla té la important baixa del sancionat Mudo Vázquez; un fet que podria propiciar l’entrada de Roque Mesa al costat de Banega i Sarabia, que actua d’enllaç amb els davanters Ben Yedder i André Silva, pitxitxi de l’equip amb vuit gols, tres menys que Stuani, que encapçala –amb permís de Messi- la classificació golejadora. Els andalusos, juntament amb l’Eibar, són un dels dos clubs que ha guanyat sempre el Girona a l’elit; però ja se sap que les estadístiques estan per trencar-se. “Sempre afrontem els partits amb la mentalitat de guanyar-los i volem estar a l’altura. Viatgem amb il·lusió, però ja hem guanyat a escenaris potents, com València i Vila-real. El Sánchez Pizjuán és un escenari difícil, però confiem en nosaltres; ¿per què no en podem tornar amb els tres punts?”, conclou Eusebio.