El primer pas per arribar a la final es fa a San Mamés

El tret de sortida de la fase final de la Champions League és aquest divendres (18 h, Gol TV) a San Mamés i l’Atlètic de Madrid és el primer rival a batre. L’equip dirigit per Lluís Cortés pretén repetir la fita de l’any passat però amb un final més dolç. Les blaugranes van aconseguir arribar a la seva primera final europea però van caure derrotades per l’Olympique de Lió (4-1). Ara, però, les coses han canviat. “Aquest equip després de Budapest va fer un canvi”, va dir el tècnic en la roda de premsa prèvia al partit. “L’equip està preparadíssim. Hem fet una bona pretemporada. Teníem l’objectiu d’arribar a aquest dia al 100% físicament i psicològicament”, va dir contundent Alexia Putellas, també present en la compareixença prèvia al matx.

Demanen el suport de l’afició

Tant el tècnic com la capitana van demanar que els aficionats “siguin on siguin” donin suport a l’equip per poder aconseguir la victòria. “Esperem els vostres missatges des de les xarxes socials, des de casa. Esperem que tots demà des de la televisió també ens ajudeu a guanyar”, va demanar la capitana a l’afició. El Barça, renovat i amb un estil de joc consolidat, s’enfrontarà a un Atlètic de Madrid que no passa pel seu millor moment. Amb fins a 6 afectades de coronavirus -totes pilars de l’equip matalasser-, el tècnic Dani González ha decidit tirar de jugadores del filial per acabar de completar la convocatòria. Tot i els inconvenients, el tècnic va assegurar que l’equip lluitarà per seguir en la competició europea, tot i que reconeix que el Barça “és un equip amb un model i estil de joc molt definit amb el qual ha obtingut grans resultats i no amagarem o negarem que és un equip molt potent”.

El primer pas per guanyar, doncs, serà una victòria a San Mamés. L’equip vencedor haurà d’enfrontar-se amb el vencedor del Glasgow-Wolsburg que es disputa a la mateixa hora, a les semifinals.