Un patinador olímpic gai rebutja reunir-se amb un vicepresident homòfob dels EUA

Adam Rippon, patinador gai que forma part de la la delegació nord-americana que competirà en els Jocs Olímpics d'Hivern de Corea del Sud, va rebutjar reunir-se amb el vicepresident Mike Pence, conegut per les seves posicions homòfobes.

Segons avança el 'USA Today', la polèmica va començar quan Rippon va ser preguntat durant una entrevista per quina opinió li mereixia que Pence encapçalés la delegació dels Estats Units als Jocs Olímpics. "Et refereixes al Mike Pence que va finançar la teràpia de conversió gai?", va contestar. Tal com publica el diari, el vicepresident va convidar el patinador a reunir-se per analitzar el tema, però Rippon es va negar.

" No estic tractant de lluitar contra el vicepresident. Si tingués l'oportunitat de reunir-me amb ell després d'haver acabat de competir, podria haver una possibilitat de tenir una conversa oberta", explica Rippon.