Un penal infantil al temps de descompte maltracta el Girona (3-2)

Ja són set les jornades sense guanyar del Girona a la Lliga, la seva pitjor ratxa a l'elit. Avui ha caigut al minut noranta-quatre per un penal infantil de Douglas que Canales ha agraït (3-2). Els blanc-i-vermells, que no han fet un mal partit, no han pogut aprofitar la feliç inèrcia de la Copa i comencen la segona volta amb una derrota que fa mal per la manera com ha anat.

Eusebio continua fent malabarismes per competir amb plenitud de garanties en totes les competicions, tot i anar just d'efectius. Fins a set canvis ha introduït el tècnic castellà respecte al partit de Copa, i només han repetit Bernardo, Pedro Porro, Valery i Aleix Garcia. Els andalusos, que també han tingut partit entre setmana, només n'han fet tres, un dels quals ha estat a la porteria. Malgrat tot, han imposat un ritme vertiginós, propi de la qualitat d'un bloc que ha manat però que ha vist com l'efecte emocional dels gironins els ha mantingut amb vida fins al darrer alè.

Només han passat dotze minuts quan Tello ha obsequiat tothom amb un llançament de falta impecable que ha avançat el Betis, dominador absolut de l'inici davant d'un Girona ben plantat al darrere però orfe de profunditat al davant. Sense Stuani, l'escollit ha sigut Doumbia, que s'ha carregat l'equip a l'esquena i ha jugat els seus millors minuts des que va arribar a Montilivi, amb una setmana individualment màgica després de marcar el gol decisiu al Wanda.

Guardado, Canales i Lo Celso han posat la velocitat que més els ha convingut. Els de Setién n'han tingut prou amb ells per escriure el guió d'un partit que per al Girona sempre ha fet pujada, però que ha contrarestat amb atreviment. Amb el gol de Tello, a més, els andalusos han augmentat un pèl més la intensitat, i Sanabria ha estat a punt de fer el segon. Però com que els blanc-i-vermells no necessiten acumular gaires ocasions per fer mal, sempre que aquest gol no arribés han sabut que continuarien vius; perquè a cada partit troben el seu moment. Eusebio ha exigit valentia i estirar línies, i els seus homes no s'han espantat. En comptes d'esperar que el partit se li posés bé, l'ha anat a buscar, i el premi no ha trigat a arribar.

La llum ha aparegut gràcies a Doumbia, frustrat per dues males decisions anteriors però que s'ha cregut una mala cessió cap a Pau López. L'ivorià ha cedit la pilota a Portu, i el murcià a Aleix García, que amb la porteria buida no ha perdonat. Sense jugar bé i amb tot en contra, el Girona s'ha tornat a aixecar per arribar al descans amb avantatge: tot seguit Portu també ha recuperat una esfèrica que no era seva i Doumbia ha rematat amb el cap al fons de la xarxa. La fe d'aquest equip és infinita.

No tanca el marcador

Enfadat, el Betis ha sortit dels vestidors amb ganes de sacsejar-ho tot i un gol ben anul·lat de Bartra ha estat el primer avís. Si alguna cosa se li pot retreure al conjunt blanc-i-vermell aquest curs és no saber tancar els resultats quan va guanyant, i en un contraatac Loren ha tornat a igualar-ho tot. Els de Montilivi no tenen cap partit tranquil, i el d'avui no ha estat una excepció. La qualitat de Borja i la pausa d'Aleix han impedit que el joc es trenqués del tot. El mitjapunta madrileny ha excel·lit assumint responsabilitats quan els dubtes han començat a aparèixer. Fins i tot ho ha provat amb un llançament tou que ha aturat Pau i amb una recuperació que no ha estat gol de Doumbia perquè Feddal s'ha llançat providencialment als peus del davanter.

Just físicament, la davallada final ha estat important, i s'ha notat que el Girona no està acostumat a lluitar per dues competicions alhora. Sap sobreviure, i això és un gran què. Però se'l veu patir, i l'errada infantil de Douglas, materialitzada per Canales, quan ja tenia un punt a la butxaca, ha consumat una derrota evitable.