Les penyes del club, a l’espera del desenllaç de la reunió d'aquest dijous per mobilitzar-se

El hashtag #SalvemLaPenya ha pres força des de dilluns a les xarxes socials arran de la delicada situació que travessa el Club Joventut de Badalona. La pena, la indignació i, sobretot, la por envaeixen els pensaments de molts aficionats de la Penya i, també, del bàsquet català. “Si el club desaparegués seria fatal per a la ciutat, no ho vull ni pensar, Badalona és una ciutat de bàsquet. Alguna solució s’ha de trobar”, opina Jordi Tugas, que fa més de 20 anys que presideix la Penya Verd-i-Negre Centre.

Segons el seu parer, la situació econòmica del club ja ha sigut delicada “des dels últims 5 anys” i que tant “l’actual junta com l’Ajuntament s’han trobat aquesta situació a sobre”. Tugas, que lamenta que aquesta temporada el club no els hagi citat per reunir-se a diferència d’altres anys, té previst organitzar una reunió amb els membres de la seva penya abans de demà per decidir si es mobilitzen davant la situació actual.

Mobilització davant l'Ajuntament

En funció del desenllaç de la reunió prevista per demà, una de les opcions que planteja el grup d’animació Spirit of 1930, creat aquesta mateixa temporada i que està vinculat amb la Penya Verd-i-Negre Centre, és “una mobilització pacífica davant de l’Ajuntament per demostrar que els aficionats no preveuen la desaparició del club”, segons explica Adrià Saladrigues, encarregat de dirigir el grup. “No sabem exactament què està passant, és una situació dolorosa. He parlat amb l’alcaldessa, Dolors Sabater, i m’ha dit que faran tot el possible dins la legalitat per ajudar el club”, comenta Saladrigues.

Per la seva banda, Sergi Rodríguez, membre actiu de la penya La Cantonada, formada per unes 20 persones, explica que tenen previst reunir-se aviat per valorar la situació actual del club, però que esperaran a veure com avança tot plegat. El que sí que té clar és que no es planteja la ciutat sense la Penya: “Seria un horror. Estic molt arrelat al club”. L’any 1994, quan el Sergi tenia només sis mesos, va celebrar en braços del seu tiet com l’equip que estima guanyava l’Eurolliga. “La Penya és de les millors coses de la ciutat”, conclou.

Badalona vol que als seus carrers hi segueixin passejant nens i nenes, joves i adults lluint amb orgull els colors verd i negre del seu club.