Un concurs de periodisme sobre futbol formatiu per recordar la figura de Dani Montesinos

El MIC, la Copa Internacional de futbol del Mediterrani que cada any se celebra a terres catalanes, organitza un any més un premi per impulsar el periodisme esportiu i promocionar els joves periodistes, el premi Dani Montesinos, fet amb la col·laboració de Mediapro.

El treball elaborat per un estudiant de periodisme que guanyi obtindrà una estada en pràctiques al canal Gol. El termini per presentar les candidatures ja està obert i es tancarà el dimecres 14 de març. El premi de periodisme esportiu Dani Montesinos té la voluntat de recordar la figura d'aquest periodista de La Sexta, que va morir en un accident de trànsit, i donar un impuls d’il·lusió i promoció als joves estudiants perquè puguin sumar experiència en una mitjà de comunicació. Els participants que optin al premi hauran d’entregar un treball periodístic que s’haurà de centrar en la temàtica del futbol base o bé de les categories territorials, en qualsevol dels seus múltiples vessants.