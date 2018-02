La ‘photo finish’ dona un nou or a Fourcade

Martin Fourcade es va penjar ahir la segona medalla d’or en els Jocs Olímpics d’Hivern de Pyeongchang. Després que dilluns de la setmana passada va guanyar l’or en la prova de persecució de 12,5 quilòmetres (i es va rescabalar, d’aquesta manera, del vuitè lloc que va signar un dia abans en l’esprint de 10 quilòmetres), el biatleta de Ceret va pujar per segon cop al capdamunt del podi de la cita olímpica sud-coreana després de superar per ben pocs centímetres l’alemany Simon Schempp en la prova de sortida en massa. De fet, per repartir les medalles va caldre recórrer a la photo finish, perquè tots dos van arribar a la vegada a la meta.

La sortida en massa, prova en què participen tan sols 30 atletes que arrenquen la prova des d’una graella de sortida, consta de 15 quilòmetres d’esquí de fons i quatre camps de tir. Per a Martin Fourcade va ser l’última prova dels Jocs de Pyeongchang del 2018 en què participava individualment, perquè a partir d’ara lluitarà per pujar al podi en els relleus amb l’equip francès. Ahir, el nord-català va anar de menys a més, fallant en el primer camp de tir però recuperant terreny en els següents. Després de l’últim camp de tir, Fourcade va sortir al costat de Schempp i no es va poder desempallegar de l’alemany en cap moment. Tots dos van encarar la recta final colze a colze i va fer falta la photo finish per determinar que la medalla d’or era per al biatleta de Ceret: els dos esportistes es van llançar amb l’esquí per davant per intentar fer entrar el peu abans que el seu rival, cosa que el nord-català finalment va aconseguir per tan sols mig peu d’avantatge respecte a l’alemany. El podi olímpic el va completar el noruec Emil Hegle Svendsen, que va creuar la meta més tard, a 11.2 de Fourcade i Schempp.

Fourcade suma, així, un segon or en la cita olímpica sud-coreana. Amb aquests dos metalls, l’historial del biatleta nord-català ja suma quatre ors olímpics, perquè cal sumar-hi els dos que es va penjar en els anteriors Jocs d’Hivern, a Sotxi 2014, en la prova de 20 quilòmetres i en la persecució de 12,5 quilòmetres. Aquests triomfs el converteixen en l’esportista més llorejat de la delegació francesa dels Jocs Olímpics d’Hivern. A més, Fourcade és onze vegades campió del món de l’especialitat.

Segon or per a Hirscher

L’esquiador austríac Marcel Hirscher, l’únic esportista que ha aconseguit guanyar sis cops la Copa del Món d’esquí alpí, va sumar ahir la segona medalla d’or als Jocs d’Hivern de Pyeongchang després de guanyar el gegant. Hirscher, de 28 anys, que dimarts passat ja havia tancat el cercle guanyant per primer cop un or olímpic -a la combinada-, va augmentar ahir la seva gran relació de trofeus després d’imposar-se en el gegant.

L’esquiador va guanyar amb autoritat a la pista Rainbow 1 en els dos recorreguts, i hi va invertir un temps de 2 minuts, 18 segons i 4 centèsimes. En total, 1 segon i 27 centèsimes menys que el noruec Henrik Kristoffersen, protagonista de la gran remuntada del dia: va escalar des del desè lloc que ocupava després de la primera mànega fins a penjar-se la plata. El bronze va ser per al francès Alexis Pinturault.

Per la seva banda, la japonesa Nao Kodaira va aconseguir l’or en la prova de 500 metres de patinatge de velocitat gràcies al rècord que va marcar sobre la pista sud-coreana. La japonesa va completar el recorregut en 36.94 segons i va superar per 39 centèsimes l’anterior plusmarquista olímpica i defensora del títol, la sud-coreana Lee Sang-hwa. El podi el va completar la txeca Karolína Erbanová, que va acabar a 0.40 segons de la japonesa.