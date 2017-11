La pissarra de Bordalás amenaça l’Espanyol

Pocs rivals com el que avui visita Cornellà-el Prat dominen tan bé una arma com són les jugades d’estratègia a pilota aturada com el Getafe de José Bordalás. Contra el Leganés, un córner servit ras a la frontal va acabar amb diana d’Álvaro Jiménez d’un xut llunyà. Davant el Barça, una pilota penjada a l’àrea dos cops després d’una falta va acabar amb una poderosa volea de Gaku Shibasaki. Més malparat en va sortir el Vila-real: el primer gol encaixat va venir d’un córner que Cala va pentinar al primer pal i que Ángel Rodríguez va empènyer al segon. El tercer gol va arribar en una falta llunyana que va sentenciar Bergara. I el quart, de nou una falta lateral, que va tornar a rematar al primer pal Ángel. Davant el Llevant, va ser Fajr qui va connectar una volea ajustada després d’un mal refús en un córner. També va rebre el Betis: falta lateral llunyana que va rematar de cap Bergara. I, finalment, l’Alabès: els vitorians van refusar malament un córner i, en el segon intent de centrada, Bergara va obrir la llauna. Mitjançant jugades d’estratègia han arribat vuit dels 19 gols del Getafe aquest curs. La pissarra de José Bordalás funciona, i dona rèdits a un dels equips revelació d’aquest curs. Els madrilenys són, de fet, l’equip de la Lliga que millor està aprofitant aquestes jugades: superen els 7 gols fabricats per la llibreta d’Eusebio a la Reial Societat. A més, encara no n’han encaixat cap en aquest tipus d’accions. Efectius, per tant, a l’hora d’atacar, però també en defensa.

Falta encert en els llançadors

La dada no agafarà desprevingut Quique Sánchez Flores, que espera guanyar la batalla tàctica al seu homòleg. Tots dos tècnics han convertit el rigor tàctic en un dels seus principals aliats, i per això es pararà especial atenció a cada jugada a pilota aturada en un bàndol i l’altre. Més li val a l’Espanyol, que aquest curs ja ha rebut tres dianes en aquest tipus d’accions: Sevilla, Barça i Leganés van marcar-li en tres córners.

És un aspecte en què els blanc-i-blaus encara són inèdits enguany, i això que venien de ser, amb vuit dianes, el tercer millor conjunt en aquest aspecte l’any passat (només superats per les 16 del Madrid i les nou del Celta). Per a Quique, però, això no es deu a un més gran coneixement dels rivals: “Tots ens coneixem, sabem què fan els altres. Tenim una estructura respecte a pilota aturada ofensiva i defensiva important, però aquest any encara no hem marcat la diferència. Bàsicament ens està faltant efectivitat perquè no estem gaire bé en els llançaments. Insistim perquè els llançadors millorin, sense encert no hi ha opcions de gol”.

Buscant centradors i rematadors

El curs passat, un de cada cinc gols de l’Espanyol va arribar de cap. Fins a 10 rematades van acabar al fons de la xarxa, una xifra que, a aquestes altures del curs, s’ha reduït sensiblement: només dos gols de cap de Baptistão contra el Deportivo i la Reial Societat, amb centrades de Víctor Sánchez i Jurado, respectivament, des de la dreta. Mentre segueix buscant afinar la punteria en el tir, l’Espanyol necessita millorar la precisió en les últimes passades.

La temporada passada, quatre centrades de Piatti, dues de Navarro i una de Jurado, José Antonio Reyes, Víctor Sánchez i Javi López van acabar en gols que van valer més de 20 punts. Això confirma que Quique no descuida les jugades d’estratègia. Un àmbit que supervisa amb atenció tot i delegar-lo en Juan Carlos Oliva, un analista tàctic lleidatà a qui Quique va reclutar de l’Al-Ahli, on exercia de segon entrenador, per ser membre del seu equip tècnic i encarregat de l’estratègia. “Aquestes jugades tenen una importància absoluta, Oliva ha fet una gran feina amb els nois”, va confessar Quique fa uns mesos. Tot i haver perdut homes clau en aquestes accions com els dos Reyes, José Antonio i Diego, o Caicedo, l’Espanyol segueix buscant la manera de recuperar una de les seves principals armes. I faria bé, també, de no cedir córners ni faltes.