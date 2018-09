El pitjor enemic de Nadal el priva d’optar a repetir títol a Nova York

“Odio retirar-me, però continuar jugant així un set més hauria sigut massa per a mi”. Amb més dolor mental que físic, Rafa Nadal va marxar abans d’hora del Flushing Meadows, que no veurà al balear repetir el títol assolit l’any passat. El genoll del manacorí va dir prou després del segon set de la semifinal davant un Juan Martín del Potro (7-3 i 6-2) que disputarà la final contra Novak Djokovic. “És un dolor que m’ha acompanyat durant tot el torneig. En el primer set he sentit una molèstia de manera immediata, he intentat pensar que milloraria, però no ha sigut així”, va lamentar Nadal, que va allargar l’agonia al llarg de tot el segon set. El problema, va reconèixer, no és greu, i probablement afecti el tendó. Nadal va fer explícita la seva frustració a la mateixa pista colpejant una ampolla de plàstic contra el seu genoll.

“Per a mi era molt difícil dir adeu aquí, però hi ha moments que has de prendre una decisió”, va confessar el manacorí després de sumar la novena retirada de la seva carrera, la segona d’aquesta temporada. I és que si hagués de posar nom al seu pitjor enemic de ben segur que diria les lesions, un rival que ha sigut constant al llarg de la seva carrera. El 2003, una fractura per estrès al peu esquerre el va obligar a abandonar un partit contra Gasquet del Challenger de Saint-Jean-de-Luz. Una lesió important que podria haver afectat de manera considerable la seva carrera. Nadal, però, se’n va sortir. Dos anys després, aquell adolescent acabat d’arribar a l’ATP va haver de frenar a Auckland per uns dolors al pit. A Queens, el 2006, va ser l’espatlla esquerra. A Sydney, el 2007, va ser l’adductor esquerre. El mateix any, a Cincinatti, unes rampes al braç esquerre. El 2008, a París, el genoll dret. La mateixa zona va impedir-li acabar l’Obert d’Austràlia del 2010, un any marcat per aquesta lesió. El 2014, també a Austràlia, va resistir fins al final uns dolors a l’esquena que van privar-lo del seu millor nivell en la final contra Stanislas Wawrinka, que va acabar emportant-se el títol. El 2016 va ser un cop de calor el que li va impedir seguir a Miami. El gener passat, uns problemes al genoll ja l’havien obligat a abandonar per quart cop un partit a Austràlia.

Djokovic vol igualar Sampras

A la final d’avui (22 h, Eurosport), Djokovic pot igualar Pete Sampras com el tercer tenista de la història amb més títols de Grand Slam. El serbi en suma 13, però no guarda gaire bon record de Nova York: només hi ha guanyat dues de les set finals jugades. Federer, Nadal, Murray i Wawrinka són exemples a seguir per a un Del Potro que buscarà repetir el títol assolit en la mateixa ciutat el 2009, l’únic gran de la seva carrera.