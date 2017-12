La nineta dels ulls de Fernando Roig

260x366 Javi Calleja, entrenador del Vila-real, va començar la seva etapa com a tècnic fent d’assistent al cadet i ha anat progressant fins al primer equip. / SERGEI ILNITSKY / EFE Javi Calleja, entrenador del Vila-real, va començar la seva etapa com a tècnic fent d’assistent al cadet i ha anat progressant fins al primer equip. / SERGEI ILNITSKY / EFE

“Perquè un club d’una ciutat com Vila-real sigui viable a Primera, la base de la plantilla ha d’estar formada al planter”. Aquest era el mantra que repetia en cercles íntims l’empresari Fernando Roig quan va accedir a la presidència del club de la Plana Baixa l’any 1997. Dues dècades després, i havent passat 18 d’aquestes 20 temporades a Primera Divisió, l’objectiu sembla complert. Gairebé la meitat dels futbolistes que formen l’actual plantilla del primer equip -13 dels 28- estan formats a casa, una xifra que en la categoria només superen l’Athletic Club de Bilbao i la Reial Societat. Entre aquests futbolistes forjats a la base, destaquen noms com el capità, Bruno Soriano, el migcampista que va sonar per al Barça aquest estiu, Manu Trigueros, o el defensa internacional Mario Gaspar. Des de fa unes setmanes es pot afegir un altre nom a la llista, el de l’entrenador Javi Calleja.

Perquè Roig aconseguís aquest escenari desitjat, un cop agafades les regnes del club va dibuixar un escenari per convertir el Vila-real en una entitat atractiva per als joves amb talent de la zona, que tradicionalment apostaven per altres clubs de ciutats més grans com el València o el Llevant.

Amb aquest objectiu, el club va construir una nova ciutat esportiva, on entrenen tant el primer equip com el futbol base, va invertir en una potent xarxa de vistaires i, el més important, va erigir una estructura de promoció interna, que encara dura avui dia i que permet als jugadors arribar al primer equip. “Com a club has d’aconseguir que el jugador amb talent vulgui venir, i després que es vulgui quedar. I això, en una ciutat com Vila-real només ho aconsegueixes si el jugador veu que pot arribar al primer equip -comenta el periodista Javi Mata, de Ràdio Vila-real, que porta 17 temporades seguint el dia a dia de l’equip groguet-. En realitat, és un model molt Barça, tots els equips de la base juguen com el primer equip”.

La importància del model

“Busquem un perfil concret de jugador i l’introduïm en el nostre model d’entrenament”, puntualitza Raúl Herrera, actual coordinador del futbol base del Vila-real. Per a Herrera, la clau del model es troba en la captació de talent: “Avui en dia, si vols competir al màxim nivell, has de portar jugadors d’arreu d’Espanya”, assegura. Per fer-ho, el Vila-real disposa d’una xarxa de 22 vistaires, repartits per tot l’Estat, que s’encarreguen d’observar possibles jugadors per incorporar.

A més, l’entitat també compta amb una sèrie de clubs amb els quals col·labora. “Nosaltres els proporcionem recursos, els millorem les instal·lacions i els formem els entrenadors. A canvi, ells ens cedeixen els seus millors jugadors”, explica Herrera. D’aquesta manera, el Vila-real és capaç de tenir controlats molts més jugadors i té facilitat per accedir-hi en cas de voler-los incorporar.

Actualment, el futbol base del Vila-real està format per uns 1.200 jugadors, sumant els que hi ha en la disciplina dels groguets i els que formen part dels diferents clubs associats. 90 d’aquests joves futbolistes viuen a La Residència. És l’equivalent de La Masia blaugrana: un edifici situat a la ciutat esportiva i destinat a acollir els talents arribats de fora.

El recent nomenament de Javi Calleja com a entrenador del primer equip és l’escenificació final de l’èxit del model que en el seu dia va posar en pràctica Fernando Roig. Calleja, que com a jugador havia estat set temporades al club, va arribar l’any 2011 com a entrenador assistent d’un dels equips cadet. Any rere any, el tècnic madrileny ha anat promocionant dins l’estructura interna de l’entitat fins a arribar, aquest mateix estiu, a dirigir el Vila-real B.

Javi Calleja tanca el cercle

Després de la destitució de Fran Escribá com a entrenador del primer equip, la direcció del club ho va tenir clar. “És el tancament d’un cercle virtuós, ja que és un tècnic que el Vila-real ha construït”, destaca Javi Mata. “És un tècnic que confia totalment en els jugadors del planter perquè els ha entrenat -afegeix Raúl Herrera-. Un tècnic així ens reforça com a club i ens anima a continuar treballant la base com fins ara”.

Després de 20 anys de feina, es pot donar la circumstància que aquest vespre el Vila-real presenti a l’Estadi de la Ceràmica un onze inicial amb més jugadors formats a casa que el Barça. És l’èxit d’un model que aquesta temporada està portant el submarí groc al sisè lloc de la Lliga i als setzens de final de l’Europa League.