La plantilla del Reus no descarta abandonar el club malgrat la promesa de la Lliga de cobrar els sous

El futur del Reus Deportiu segueix sent fosc i els jugadors de l'equip estan disposats a abandonar l'entitat dilluns si no cobren els diners que l'entitat els deu. El Reus rep aquest dissabte el Còrdova, una setmana després de convertir-se en el primer equip en guanyar al camp de l'Alcorcón. Malgrat aquest triomf, el Reus segueix en zona de descens en una temporada marcada pels problemes econòmics.

Aquest dilluns la Lliga va decidir assumir les nòmines dels jugadors, que porten tres mesos sense cobrar, per garantir així que podran acabar la temporada amb normalitat i sense adulterar la competició de Segona Divisió. La patronal, però, obrirà un expedient disciplinari a l'entitat roig-i-negra, que en el futur pot acabar patint un descens administratiu. Segons ha informat la cadena Cope, però, els jugadors segueixen decidits a marxar si no cobren del club, i no pas de la Lliga.

Javier Tebas, president de la Lliga, ho va confirmar. "Les nòmines no les pagarà el Reus, les pagarà la Lliga. I, evidentment, això comportarà l'obertura d'un expedient disciplinari al club per una falta molt greu que ja veurem com acaba". Tebas es refereix al Tribunal de Disciplina de la Lliga, que estudiarà el cas els pròxims mesos. La situació pot acabar amb un descens administratiu de l'entitat catalana, que té un deute d'uns cinc milions d'euros.

L'objectiu de la Lliga era evitar que els jugadors del Reus poguessin abandonar el club lliurement, fet que hauria perjudicat el club però que també hauria fet que se n'hagués ressentit la Segona Divisió. I és que d'acord amb la normativa de l'Associació de Futbolistes (AFE), quan una entitat deu tres mensualitats a un jugador, el futbolista pot rescindir unilateralment el contracte i quedar lliure per fitxar per qui vulgui. Si hagués passat això, els del Baix Camp haurien acabat la temporada amb els futbolistes del filial, cosa que molt probablement hauria comportat que perdessin la majoria de punts en joc. Aquesta solució ja està inclosa en el conveni col·lectiu de la patronal, encara que només és un pedaç a curt termini fins que s'acabi la temporada. Malgrat aquesta solució, els jugadors consideren que el culpable és el club i segueixen disposats a marxar si cal, per buscar nous destins. Si el Reus abandona la Lliga, la resta de partits serien directament triomfs dels rivals, fet que la Lliga vol evitar.

Els problemes del Reus Deportiu venen de lluny. L'entitat, de la qual Joan Oliver és el màxim accionista i el president, acumula un deute d'uns cinc milions d'euros. Des de fa unes setmanes, l'empresari ha buscat algun inversor que estigués disposat a assumir el deute de l'entitat. També aquesta temporada el club no va poder inscriure tots els seus fitxatges per no complir amb la normativa econòmica, i va deixar homes com Isaac Cuenca sense equip.