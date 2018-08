La plantilla blanc-i-blava avala el mètode Rubi

Joan Francesc Ferrer Rubi n’ha tingut prou amb un mes de treball per ficar-se la plantilla de l’Espanyol a la butxaca. Abans de començar la pretemporada el tècnic va mantenir xerrades individuals amb tots els jugadors i els va transmetre la seva idea de joc. El seu mètode és exigent: no regala res i fa suar de valent a tothom, però alhora ho compensa intentant implantar un estil que agrada i convenç cada cop més una plantilla a la qual Quique Sánchez Flores no es va saber adaptar, i que va aplaudir l’arribada de les idees de David Gallego, a qui Rubi donarà continuïtat. “Els entrenaments estan sent molt exigents, però alhora molt divertits”, reconeix el més veterà del grup, Diego López, que elogia “la seriositat, la mentalitat i la metodologia” del tècnic maresmenc. Un dels més joves, Óscar Melendo, reprèn el fil i aporta un matís que serveix per diferenciar Rubi de Quique: “L’any passat no començàvem amb la pilota, i aquest any volem tenir-la més, ser més protagonistes i arribar més sovint a l’àrea rival”.

Unes paraules que subscriu el seu amic i company de generació Chen, Marc Roca, que celebra l’aposta per un tècnic de la casa i, com el menut atacant, també espera tenir un rol més important. “La seva manera de jugar s’adapta millor a les meves característiques. Sent protagonistes i apostant per la combinació és com em sento més còmode. Des de les categories de formació hem jugat a controlar el tempo del partit”, afirma el jove migcampista, que Quique va deixar en l’ostracisme després d’uns primers mesos brillants. Els migcampistes aplaudeixen una proposta gairebé oposada que els permet crear més que no pas destruir. Sergi Darder, cridat a ser el cervell de l’equip i la prolongació del tècnic sobre la gespa, és qui sembla que beneeix més l’arribada del nou preparador: “Estic molt content que sigui aquí i proposi un futbol com el que proposa ell. Ja ho va dir en la seva presentació: prefereix guanyar 3-2 que 1-0”.

“¿A qui no li agrada tenir la pilota? Quan érem petits tots hi anàvem al darrere, i quan et treballen aquest aspecte, certament disfrutes”, diu el capità, Javi López, que, tot i elogiar l’estil, deixa clar que el nou tècnic no els restringeix a una única idea: “Rubi ens insisteix molt en la lectura del partit. Que estiguem preparats per a situacions canviants. Tindrem més la pilota, però no ens tancarem cap porta pel que fa a joc perquè seria un pas enrere”.

Conceptes diferents

Tenir més domini no és l’únic aspecte que pretén Rubi, que en les primeres quatre setmanes de pretemporada ha recalcat força el treball en la pressió alta, el replegament per fer contracops, el joc per dins i per fora, les pilotes aèries o les jugades d’estratègia. “Estem treballant moltes idees. Per mitjà de tenir la pilota i atacar el rival, ser forts defensivament. Poc a poc ens anem sentint més còmodes”, afegeix Borja Iglesias, un davanter que no veu problemes en els diferents sistemes amb què l’entrenador de Vilassar els ha anat provant en els primers entrenaments i amistosos: “És important la possibilitat de canviar i tenir diverses opcions”, confirma el gallec. La posició de la defensa pot ser una altra de les novetats més significatives: “Rubi ens insta a procurar defensar amb les línies més altes”, exposa Hermoso. “Ho té tot controlat, és molt meticulós”, analitza Víctor Sánchez, que admet que els últims anys els faltava “més el joc posicional. Amb Gallego es va veure més, això i que es podia jugar amb la pilota sent un equip atrevit i protagonista”.

Com és habitual a les pretemporades, l’estiu és un dels moments de l’any en què es treballa més per guanyar físic: “M’està sorprenent que hi ha molta força. L’any passat ens faltava agressivitat en els duels i intensitat en els espais curts. La pretemporada és dura, però ens ajudarà en un curs llarg”, reprèn Darder. “Aquest any volem dominar físicament a més del joc. El grup està responent bé en l’aspecte físic”, se sincera un altre migcampista de perfil més tècnic que no pas musculós, Granero, que reconeix que se sent “molt a gust” amb les condicions que proposa Rubi: “Enguany tenim més clar quin és el paper de cadascú”. El madrileny també és devot de la idea de tenir la pilota, però, seguint la línia detallista del tècnic, accepta que en el futbol modern “cal saber resoldre totes les situacions, i aquest entrenador les té en compte totes. Volem ser forts en els duels i crear un estil de joc bonic que diverteixi l’afició”. Als jugadors, de moment, ja els està convencent.