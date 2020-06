Barça B - Valladolid B, Sabadell - Atlètic de Madrid B i Cornellà - Eivissa, al 'play-off' d'ascens a Segona

Els equips catalans ja coneixen els seus rivals en la fase d'ascens a Segona A. En el primer torn, el Barça B jugarà contra el Valladolid B el diumenge 19 de juliol. El Sabadell, per la seva banda, es veurà les cares amb l'Atlètic de Madrid B el diumenge 18 de juliol. I el Cornellà, que juga el play-off per tercer any consecutiu, s'enfrontarà amb l'Eivissa el 18 de juliol a Màlaga. Els tres equips catalans han de superar tres eliminatòries si volen pujar a Segona. Tots els partits es jugaran en diferents ciutats andaluses les últimes setmanes de juliol.

Duels de primers

El sistema de competició permet als quatre equips que lideraven els seus grups en el moment de la finalització de la temporada enfrontar-se en dos duels directes en què el guanyador ja pujarà. Els duels, en aquest cas, seran Castelló - UD Logronyès el dissabte 18 i Atlètic Balears - Cartagena el diumenge 19. En cas d'empat, aquí es jugaria pròrroga i si cal, llançament de penals. Aquests dos partits es jugaran a l'estadi de La Rosaleda de Màlaga.

Els dos primers de grup que perdin aquesta primera final encara disposaran d'una segona oportunitat, ja que passaran a jugar la segona fase del play-off, juntament amb els sis equips guanyadors de la primera fase. És a dir, si els equips catalans superen el primer torn, es podrien enfrontar contra els dos primers de grups derrotats. En el segon torn es farà un nou sorteig per determinar els quatre partits de semifinals, prioritzant que els equips amb una classificació més baixa en la fase regular juguin contra els primers de grup derrotats. Els guanyadors d'aquests duels passaran a la final, amb dues finals per decidir els dos últims ascensos. Totes les eliminatòries són a partit únic. Així es decidiran els dos últims ascensos, que s'uniran als dos aconseguits en el duel entre primers de grup.

A part dels duels amb equips catalans, els altres partits de la primera fase són entre el Marbella i la Penya Esportiva Santa Eulària d'Eivissa el 18 de juliol i entre la Cultural Leonesa i el Yeclano el 19 de juliol. L'Athletic Club B jugarà contra el Badajoz a Algesires el 18 de juliol. La primera fase, amb les finals entre campions i el primer torn, serà el dissabte 18 i el diumenge 19. El dijous 23 tocaran els quatre partits de la segona fase. I el diumenge 26 les dues finals.

En el cas del play-off d'ascens a Segona A, la RFEF ha apostat per aquest play-off donant la temporada per acabada tal com estava la classificació quan va arribar la pandèmia del covid-19, fet que ha provocat queixes d'altres clubs i la denúncia del Lleida als jutjats. La RFEF, però, ha tirat endavant amb aquest format, amb tres seus (Marbella, Màlaga i Algesires), cinc estadis diferents i sense espectadors.

El play-off d'ascens a Segona B, en canvi, es juga el dissabte 18 i el diumenge 19 amb un format més fàcil: dues semifinals i una final. En el cas català, els partits seran l'Hospitalet - Sant Andreu i el Terrassa - Europa, amb fase final a Badalona.