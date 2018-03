La nova política esportiva passa per revaloritzar apostes

Projecció, marge de creixement i revalorització. A partir d’aquests tres conceptes girarà, a partir d’ara, la planificació esportiva de l’Espanyol. Això és el que pretenen els seus màxims responsables. L’estancament en el joc i en els resultats d’aquest segon any amb Quique Sánchez Flores ha portat la direcció esportiva a assumir una nova política en matèria de fitxatges de cara a la temporada vinent. En els dos primers cursos amb el tècnic madrileny s’han incorporat 19 fitxatges, onze dels quals ja havien superat els 28 anys (la mitjana, 28,8). Una edat força alta a l’hora d’intentar treure’n un retorn econòmic, però necessària per tornar a situar l’equip en una posició còmoda en la classificació sense haver de fer grans compres. L’objectiu, l’estiu del 2016, era clar: posar fi al patiment que s’havia viscut les temporades anteriors (la 2015-16 va acabar amb l’Espanyol més golejat de la història en Lliga) i consolidar l’equip en la zona mitjana i alta.

Per això es va optar per jugadors veterans, amb gran coneixement de la Lliga, físicament acceptables i amb ganes de firmar un últim bon contracte. Però per fer el pas següent ha quedat demostrat que calia alguna cosa diferent. Sigui amb Quique o amb un altre tècnic -el futur del madrileny, a qui queda un any de contracte, es decidirà en diverses reunions a l’abril-, l’Espanyol té clar per on s’ha d’encaminar a partir del tercer curs sencer amb Chen Yansheng: jugadors joves, amb potencial, capaços de créixer de la mà del club, que arribin amb contractes més assequibles i que puguin augmentar de valor perquè l’entitat en pugui obtenir una profitosa venda en el futur. Aquest és un dels punts que semblen separar més els camins del club i de Quique.

És un context no gaire diferent del que vivia el club abans de l’arribada del propietari xinès: amb Òscar Perarnau com a director esportiu, 15 dels 26 fitxatges fets eren de jugadors de menys de 25 anys. Serà Perarnau qui encapçalarà aquest canvi d’estratègia, que passa, entre d’altres aspectes, per treure pes al tècnic en matèria de fitxatges. Es podria repetir un escenari semblant al viscut amb ell, encara que amb condicionants força diferents: el primer equip compta amb una base consolidada de jugadors de pes que el club no necessita malvendre per urgències econòmiques. A més, els nouvinguts que arribin ho faran en propietat.

Apostes a baix cost

“Fins ara el club pràcticament no es podia arriscar, estaves obligat a encertar-la amb jugadors de rendiment immediat i no podíem invertir un milió en apostes”, explica a l’ARA una font coneixedora de la feina feta als despatxos de la direcció esportiva espanyolista els últims anys. En l’inici del projecte amb Rastar ja es preveia el curs 2018-19 com l’ideal -després de dos anys de profunda renovació de la plantilla- per poder afrontar inversions per jugadors “que poden tenir un futur important”, i que alleugereixin una massa salarial que ara no té marge. Noms com Baptistão, Darder i Hermoso, joves a baix cost o amb fórmules per ajornar-ne el pagament, són els primers exemples representatius d’aquesta nova política, encara que amb Quique Sánchez Flores els set joves de 23 anys o menys són encara la franja amb menys minuts (30,5%) de la plantilla. Set més, entre els 24 i els 28 anys, representen el 34,2%, mentre que els dotze jugadors amb 29 anys o més acumulen el 35,3% dels minuts disputats. L’aportació d’aquest últim grup (quatre gols i dotze assistències) supera amb escreix la del primer (tres gols i tres assistències), dada que confirma que els veterans, amb Quique, tenen més pes que els joves.

La franja del mig (23 dianes i nou assistències) és la que aporta més, però també per això tendeix a ser la més cara, perquè barreja joventut, capacitat de creixement i rendiment immediat. La nova política de fitxatges -planter al marge- pretén alliberar algunes de les fitxes més altes i optar per jugadors que puguin revaloritzar-se. Fitxar barat i vendre car, perquè els comptes del club encara no permeten assumir grans traspassos. Per això la direcció esportiva encapçalada per Jordi Lardín, sota la coordinació d’Òscar Perarnau, té previst explorar mercats més desconeguts entre les 58 lligues que segueixen, a la recerca de promeses que arribin amb salaris més baixos i que, amb temps, s’hi puguin adaptar i rendir. Abans d’anunciar incorporacions, però, hi haurà una feina més difícil: buscar sortides. Set dels més grans de 28 anys tenen contracte fins al 2020, i cinc fins al 2019, i per tant caldrà buscar clubs disposats a assumir els alts salaris dels descartats.