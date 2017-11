El pols per l'OK Lliga es juga a mil quilòmetres de distància

Després de la jornada europea del cap de setmana, aquest dimarts torna l'OK Lliga amb dos escenaris clau per al lideratge: Riazor, a la Corunya, i el Palau Blaugrana, a Barcelona. Més de mil quilòmetres de distància separen els pavellons del Liceo i el Barça, els dos equips que encapçalen la classificació.

A la vora de la bonica platja gallega es disputa un dels clàssics de l'hoquei patins (21.00 h, Esport3) entre el Liceo i el Reus (segon i tercer classificat amb només tres punts de diferència), en què tant gallecs com catalans se la juguen en un partit amb un elevat grau d'importància. Per als de Juan Copa, deixar escapar els tres punts suposaria entregar el lideratge, a hores d'ara compartit, al Barça, mentre que els de Jordi García estan davant d'una nova oportunitat de no perdre el tren de l'OK Lliga.

Amb tots els ingredients necessaris per convertir-se en un dels partits de la temporada, els dos protagonistes afronten la cita conscients del desgast produït pels compromisos europeus, en què el Liceo va empatar davant l'Sporting de Portugal (1-1) i el Reus va derrotar a l'Iserlohn alemany (4-8). Tot i això, aquest cap de setmana el conjunt del Baix Camp ha rebut una bona notícia, el retorn d'Àlex Rodríguez després d'una lesió a la mà dreta que l'ha apartat de les pistes les últimes quatre setmanes.

A la mateixa hora, però a mil quilòmetres de Riazor, el Barça, líder de l'OK Lliga pel 'goal average', rep una de les revelacions de la temporada, l'Alcoi, sisè classificat, amb 14 punts. Els blaugranes van donar una mostra de tot el seu potencial dissabte a Suïssa derrotant el Montreux per un contundent 0 a 10, i ja són també els líders del grup C de la Lliga Europea.

El Girona-Noia, el més interessant de la resta de la jornada

La novena jornada de l'OK Lliga ens deixa un interessant enfrontament entre el Girona, quart classificat, i el Noia, setè, empatats a 14 punts. Els gironins van tornar a guanyar dissabte, en el partit avançat de l'11a jornada contra l'Asturhockey (6-1), després de cinc jornades sense fer-ho. Per la seva banda, els de la capital del cava arriben a la cita havent segellat la classificació per als vuitens de final de la Copa CERS golejant el Darmstadt alemany (3-10).

El duel entre el Vendrell i el Vic, l'Arenys de Munt-Igualada, la visita del Voltregà a la pista de l'Asturhockey i el Palafrugell-Lleida (l'únic que es jugarà dimecres) completen la jornada intersetmanal.