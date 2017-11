La pólvora més mullada d’Europa

Mentre encara es parla de l’empat al derbi de dissabte i dels deu punts de diferència respecte del líder a la Lliga, el Reial Madrid canvia de xip i se centra en la Champions, on confia poder llepar-se les ferides aquest vespre en el partit al camp de l’Apoel de Nicòsia, en què en té prou amb un empat per assegurar la classificació per als vuitens de final (20.45 h, TV3 i Antena 3).

Encara que els blancs, més que assegurar-se el pas a la ronda següent -que tenen virtualment garantit-, confien que el partit a Nicòsia serveixi perquè els seus davanters es reivindiquin de cara a porteria i trobin a Europa els gols que no estan sabent trobar a la Lliga. I és que, dels grans clubs europeus, el Reial Madrid és el conjunt en què els davanters han marcat menys gols. Només sis dels 22 gols anotats en el torneig de la regularitat han sigut dels atacants: Gareth Bale, ara lesionat, en porta dos, i Cristiano, Benzema, Lucas i Mayoral n’han fet un. En canvi, els màxims anotadors del Madrid a la Lliga són dos migcampistes: Isco i Asensio, amb quatre dianes per cap.

A Europa, el PSG i el City encapçalen el rànquing de les davanteres més letals a les competicions estatals. La davantera francesa ha anotat 30 dels 43 gols de l’equip a la Ligue 1, mentre que els atacants de l’equip de Manchester sumen 30 dianes de les 40 que porten a la Premier.

L’Olympique de Lió (29 de 32), el Juventus (25 de 37), el València (24 de 32) i el Mònaco (23 de 35) són els altres equips amb davanteres en forma, mentre que el Barça, amb 20 gols dels atacants pels 33 del total a la Lliga, es troba a la meitat d’aquesta estadística.

Curiosament, totes aquestes mancances que tenen els davanters del Madrid s’esvaeixen a Europa. El principal exemple és Cristiano, amb un gol en set partits de Lliga, però amb sis dianes en els quatre que ha disputat de Champions. Els altres gols han sigut de Gareth Bale i Sergio Ramos, futbolistes que no podran ser a Nicòsia per lesió.

Sergio Ramos queda fora de la convocatòria

El Reial Madrid va viatjar ahir a Nicòsia per jugar aquest vespre contra l’Apoel sense Sergio Ramos. El capità va caure de la convocatòria perquè es va fracturar l’os del nas en el derbi contra l’Atlètic de Madrid. Ramos haurà de decidir entre avui i demà si s’opera - i es perd uns quants partits - o si opta per jugar amb una màscara de protecció. Ara mateix, aquesta última opció és la que pren més força, i més després que Ramos publiqués a Twitter un missatge en què assegurava que “en breu” tornaria a jugar.