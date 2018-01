El pòquer de Leo Messi

Leo Messi és, des de fa bastants anys, el líder indiscutible del Barça i de la selecció argentina. Però mentre al conjunt blaugrana ha col·leccionat tots els títols possibles, a l’ albiceleste encara no ha pogut guanyar cap trofeu dels grossos. L’únic que té al palmarès, la medalla d’or als Jocs de Pequín del 2008. Messi es va quedar amb la mel als llavis en dues ocasions a la Copa Amèrica (el 2015 i el 2016, amb dues finals perdudes contra Xile als penals), i al Mundial (el 2014, quan va caure contra Alemanya a la pròrroga). Aquest 2018, amb la Copa del Món a Rússia, pot aconseguir per fi l’objectiu que li queda pendent.

“És el millor jugador que pots trobar al món. Fa extraordinària qualsevol pilota que rep. És impossible millorar les seves pilotes. És un impuls per a nosaltres”, lloava el seu entrenador al Barça, Ernesto Valverde. El tècnic extremeny compta des d’avui amb Messi, que, igual que Luis Suárez i Javier Mascherano, havia tingut tres dies extres de permís per poder celebrar el Cap d’Any al seu país. El davanter, doncs, torna avui a la feina a Can Barça per preparar la segona meitat d’una temporada que es preveu apassionant i que el club català afronta amb optimisme. Amb un liderat sòlid a la Lliga, amb nou punts respecte del segon, els blaugranes són els principals candidats a guanyar el trofeu de la regularitat. Seria el novè en tretze temporades a l’elit del futbol. Classificat per als vuitens de final de la Copa -serà el primer partit de l’any per a l’argentí, dijous contra el Celta a Balaídos-, Messi aspira novament al gran caramelet dels tornejos de clubs, la Champions, una competició que ha guanyat quatre vegades. Aquí, però, el Barça haurà de superar als vuitens un repte important, el Chelesa.

Messi tancava el 2017 de la millor manera possible, amb un triomf al Bernabéu, l’estadi de Cristiano Ronaldo, el jugador que li havia pispat la Pilota d’Or i l’havia igualat en el trofeu que designa el millor futbolista, amb cinc cadascun. Però aquesta vegada sembla que el guardó va camí de les vitrines de Leo Messi, almenys tenint en compte l’inici de curs de l’argentí. És el màxim golejador de la Lliga (15 gols en 17 partits) i és a quatre dianes del liderat de la Bota d’Or. I complementa aquest registre amb les set assistències repartides.

“Després de tants anys, sap que això és una cursa permanent i no és fàcil mantenir el nivell. Sap que això li va bé”, afegia Valverde. Al palmarès de Messi s’hi afegeixen innombrables rècords golejadors i d’assistències, i encarrila un 2018 en què en pot assolir alguns més. Per exemple, convertir-se en el màxim anotador de les grans lligues europees (Espanya, Anglaterra, Itàlia, Alemanya i França). Per ara suma 364 gols, només a dos del llegendari davanter anglès Jimmy Greaves, que en va fer fins a 366 (357 a Anglaterra i nou a Itàlia).

El Celta, el primer rival del 2018

Mentre els companys van tornar a la feina el dia 30, Messi, Suárez i Mascherano només tindran dos dies per preparar el partit contra el Celta, de Copa, el primer partit del 2018 (dijous 4). Valverde haurà de decidir, sobretot en el cas de Messi i Suárez, si els fa jugar d’inici o els reserva a la banqueta. En els dos últims anys, Luis Enrique, aleshores tècnic, havia optat per incloure’ls igualment a l’onze titular.