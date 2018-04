La por del Derbi com a símptoma

El derbi de la conca del Ruhr és el partit amb més rivalitat concentrada per metre quadrat de la Bundesliga. El Schalke té, amb dades del gener a la mà, 150.091 socis, i el Borussia Dortmund, 153.787. Si ja per si sol aquest derbi electritza sempre la jornada, el d’aquest diumenge a Gelsenkirchen té una càrrega afegida, i no només perquè està en joc el subcampionat sinó també perquè l’enfrontament de la primera volta ja va ser històric.

El Dortmund ja guanyava 4-0 als 25 minuts, però al segon temps el Schalke va aconseguir igualar el matx. Algun dia, potser, el llavors tècnic del Borussia, Peter Bosz, podria parlar de la por que va detectar en els seus jugadors en el descans, tot i el clar avantatge en el marcador.

El primer gran error de la temporada del Borussia Dortmund va ser fitxar Bosz com a relleu de Thomas Tuchel sense creure veritablement en el seu estil i sense donar-li cap peça idònia per desenvolupar la seva proposta de joc. Els problemes que va detectar Bosz, i que tan dramàticament van aflorar en el 4-4 contra el Schalke, són vigents: no hi ha cap líder nat al vestidor i, alhora, hi ha molt jugador sobrevalorat.

Ja hi haurà temps per aplaudir la bona feina del debutant tècnic Domenico Tedesco al Schalke, però pel que fa al Dortmund el diagnòstic exigeix un canvi profund a partir del juny. La directiva del club ha de tornar a tenir clara la idea de joc que vol per a l’equip -s’ha passat de l’ofensiu Bosz al defensiu Peter Stöger, tècnic que no continuarà la temporada que ve-. No serà fàcil encertar-la amb el nou entrenador. Encara sort que el Bayern, que també en buscava un, ja l’ha anunciat (Niko Kovac) i ja no serà més competència en la tria d’altres candidats. Per descomptat que al Borussia també li cal afinar els fitxatges de jugadors importants després d’haver perdut en quatre anys cracs com Lewandowski, Hummels, Gündogan, Mkhitaryan, Dembélé i Aubameyang. Des del club s’ha filtrat a la premsa local una llista de 9 jugadors que han de marxar. El jove talent exblaugrana Sergio Gómez, que ja ha debutat a la Bundesliga amb 17 anys, tindrà, doncs, una pila de companys nous. En aquest procés de canvi, el Dortmund ja ha contractat tres vells coneguts que aportaran lideratge i competència en les seves parcel·les. Es tracta de l’exestrella i exentrenador del Borussia -i també exdirector esportiu del Bayern- Matthias Sammer, que farà d’assessor extern; de l’excapità Sebastian Kehl, que dirigirà l’àrea de futbol professional, i de Roman Weidenfeller, que es retirarà al juny com a porter però continuarà al club. Ha sigut una temporada decebedora per al Dortmund. El que passi al derbi no ha de maquillar la seva trista realitat.