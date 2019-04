A les portes de la millor collita de la història del Barça

Aquests últimes dies, a les noves oficines del club, situades a tot just un carrer del Camp Nou, hi ha més feina que mai. Si ja va ser una feinada traslladar tants departaments a aquestes noves oficines per començar a fer lloc de cara a les obres de l’Espai Barça, el club afronta una agenda esbojarrada que il·lusiona una directiva que veu, amb esperança, com podria anunciar, d’aquí unes setmanes, que aquesta ha sigut la millor temporada en la història del Barça a nivell de títols. Els pròxims dies els diferents equips de l’entitat podrien arribar a alçar set Lligues de Campions i sis Lligues, a més de diverses Copes del Rei. I tot sense incloure les seccions amateurs, en què els èxits també han arribat.

El Barça juga avui al camp de l’Alabès (21.30 h / BeIN la Liga) un partit de Lliga en què encara no pot guanyar la competició per 26a vegada. Però si s’imposa als bascos dimecres podria celebrar el seu vuitè títol de Lliga en els últims 11 anys si l’Atlètic de Madrid cau a casa contra el València. El Barça de Valverde serà campió de Lliga igualment si guanya a Vitòria i s’imposa al Llevant dissabte al Camp Nou. “El que és habitual és disputar-se la Lliga amb un rival fins al final, però tant de bo la puguem guanyar amb marge”, va dir ahir Valverde a la pregunta de si creia que no es valorava el que ha fet el seu equip fins ara per haver dominat la classificació amb facilitat. Tenim possibilitats de guanyar tres títols, però també podem no guanyar-ne cap. Tots els partits compten molt, esperarem fins al final”, va puntualitzar el tècnic, que ha deixat fora de la convocatòria Ivan Rakitic per donar-li descans. Jugadors com Todibo, Murillo i Boateng també s’han quedat fora d’una llista a la qual torna Vermaelen, ja amb l’alta mèdica. Una convocatòria plena de titulars per tal d’intentar guanyar la Lliga ben ràpid. El Barça, que ja va guanyar la Supercopa d’Espanya a l’agost, també aspira a guanyar la Copa del Rei contra el València el 25 de maig, i la Champions. La setmana que ve jugarà l’anada de les semifinals contra el Liverpool, el dia 1 de maig, i la tornada a Anfield el dimarts 7.

651x366 La jugadora del Barça Hamraoui celebrant el seu gol contra el Bayern a Munic. / SEBASTIAN WIDMANN / GETTY La jugadora del Barça Hamraoui celebrant el seu gol contra el Bayern a Munic. / SEBASTIAN WIDMANN / GETTY

El femení, a un pas de la final

Si el Barça masculí pot guanyar el triplet, el femení aspira a dos títols, ja que va ser eliminat als quarts de final de la Copa per un Atlètic de Madrid que segueix sense relliscar a falta de dues jornades per al final de la Lliga i que lidera la classificació amb tres punts més que les blaugranes. Malgrat que l’equip de Lluís Cortès podria tancar la temporada sense títols, més enllà de la Copa Catalunya, aquesta podria una temporada històrica, i és que per primer cop un equip de la lliga espanyola es pot classificar per a la final de la Champions. Després de guanyar per 0-1 al camp del Bayern en l’anada de les semifinals, el partit de tornada de diumenge (12 h), amb les entrades per al Miniestadi exhaurides, és una cita clau per poder jugar la final del 18 de maig a Budapest contra el guanyador del duel entre el Lió i el Chelsea. “S’estan fent passos de gegant i aquests resultats fan que s’acceleri tot”, va declarar Ernesto Valverde ahir al ser preguntat per l’èxit de l’equip femení. Abans del partit contra el Bayer, però, aquest divendres, 26 d’abril, el Barça juvenil jugarà la semifinal de la final four de la Champions contra el Chelsea a Nyon (Suïssa). Un enfrontament entre els dos clubs que han guanyat dos cops aquesta competició, nascuda l’any 2014. En cas de derrotar els anglesos, el dilluns 29 d’abril jugaria la final contra el guanyador de l’eliminatòria entre el Hoffenheim alemany i el Porto portuguès. Els tres equips de futbol, doncs, són a les semifinals europees. A dos passos de la glòria. També aquest divendres el Barça de futbol sala jugarà la semifinal de la Champions contra el Kairat d’Almati, l’equip organitzador de la final four. Si supera l’equip del Kazakhstan, la final seria diumenge contra el guanyador del partit entre l’Inter Movistar espanyol i l’Sporting portuguès. L’equip, campió d’Europa dos cops, també aspira a la Lliga, és a semifinals de la Copa del Rei i ja ha guanyat la Copa d’Espanya.

El Barça d’hoquei sobre patins, per la seva banda, guanyarà la Lliga per 30a vegada aquest divendres si guanya, i afegiria aquest trofeu a la Copa del Rei i la Copa Intercontinental, ja aconseguides aquest curs. L’11 de maig jugarà a Lisboa la final four europea, amb el Porto com a rival a les semifinals. El Barça de bàsquet i el d’handbol encara no saben si seran a la final four, però s’ho juguen aquests dies. L’equip d’handbol ja ha guanyat els quatre títols domèstics aquesta temporada (Lliga, Copa, Copa del Rei i Supercopa) i disputa els quarts de final per accedir a la final four europea contra el Nantes, amb l’anada demà dimecres a França i la tornada el 4 de maig al Palau Blaugrana. El Barça de bàsquet, després de guanyar la Copa del Rei a Madrid, arribarà al play-off per la Lliga aspirant a recuperar un títol que fa cinc anys que no guanya. I demà juga al Palau el tercer partit dels quarts de final europeus contra l’Anadolu Efes turc, amb la sèrie, que guanyarà el primer equip que arribi a tres triomfs, empatada a 1. L’equip blaugrana no juga una final four europea des de la temporada 2013-14.

651x366 El Barça va obtenir el bitllet tot i perdre contra el La Vila. / FCB El Barça va obtenir el bitllet tot i perdre contra el La Vila. / FCB

Cita històrica al voleibol i el rugbi

Els èxits del Barça arriben també a les seccions no professionals. La secció d’atletisme masculí, per exemple, es va proclamar per tercer any consecutiu campiona de la Copa del Rei. La secció femenina, en canvi, es va quedar a les portes de títol al febrer. Aquest diumenge el Barça de rugbi buscarà a Madrid guanyar la Copa del Rei per primer cop des de l’any 1985, contra un Alcobendas que arriba per primer cop a la final. L’Alcobendas serà precisament el rival del Barça als quarts de final del play-off per la Lliga, per al qual s’ha classificat una secció històrica (té dues Lligues i 14 Copes) que després d’uns anys complicats ha tornat amb força. Fa pocs dies ja va guanyar la Copa del Rei l’equip d’hoquei sobre gel, i va trencar així quatre anys sense títols.

I aquest divendres, per primer cop a la seva història, l’equip de voleibol femení jugarà la final de la Superlliga, contra el vigent campió i favorit, el CV Logronyo. La secció va néixer els anys 90, curiosament després de la desaparició de la secció de l’Espanyol -diverses jugadores van fer el canvi de colors-, i els últims anys no ha deixat de millorar. També podria ser un bon any per a la secció de bàsquet femení, que jugarà el play-off d’ascens a Primera.