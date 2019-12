El positiu de Iannone: i ara, què?

Abans de Nadal, la Federació Internacional de Motociclisme (FIM) anunciava que Andrea Iannone estava suspès de manera temporal per haver donat positiu en un control antidopatge fet a Sepang. El pilot va demanar l’anàlisi de la segona mostra d’orina, de la qual, segons va anunciar el seu advocat, Antonio de Rensis, a La Gazzetta dello Sport, es coneixerà el resultat el 7 de gener. “Llavors sabrem certes dades de la substància i la quantitat detectada, una cosa fonamental per a tot el procés. Fins llavors cal prudència i precaució”, assegurava. Iannone va explicar a les xarxes socials que està “totalment tranquil”. “Al llarg dels anys, i també aquesta temporada, m’he sotmès a controls continuats, òbviament, sempre negatius, i és per això que tinc total confiança que aquesta història acabi bé”, afegia. Així, si la segona mostra dona negatiu, tot quedarà en un malson per a ell, però si torna a donar positiu, tot es complicaria. La sanció podria anar des de cridar-li l’atenció si es prova que va ser sense intencionalitat, fins a quatre anys de suspensió.

Què podria fer el pilot, si la segona mostra també dona positiu? Primer, presentar un recurs davant la cort disciplinària internacional per demostrar que no va prendre voluntàriament la substància. De fet, podria al·legar que es tracta d’una contaminació alimentària per haver menjat alguna cosa durant la gira asiàtica (abans de Sepang, van córrer a Tailàndia, el Japó i Austràlia). La cort ha de decidir en un màxim de 45 dies, cosa que provocaria que es perdés els tests de pretemporada a Sepang, a no ser que el pilot sol·licités la suspensió de la sanció, cosa que per ara no ha fet. Encara li quedaria un estament per recórrer, el TAS, a Lausana, si bé els terminis llavors s’allargarien i seria pràcticament impossible que estigués a la graella del primer GP de l’any, al circuit de Losail, a Qatar.

Tot això, si la segona mostra també dona positiu, ell decideix recórrer i la FIM li imposa una sanció. Malgrat que fins i tot els pilots es queixen de la falta de controls que hi ha al Mundial, ja n’hi ha un de sancionat, tot i que sigui de manera temporal. Però el sistema és del tot insuficient (només 3 dels 24 pilots han de sotmetre’s al programa Adams que controla l’Agència Mundial Antidopatge) i es passen, com a molt, un parell de controls a l’any. Anthony West (Moto2) va donar positiu en un control el 2012 i la FIM el va sancionar amb un mes de suspensió. L’AMA va recórrer al TAS perquè la sanció fos més dura, de 18 mesos. El procés es va allargar i West va seguir corrent, així que al final l’únic que va passar és que li van restar els resultats (modestos, tot sigui dit) de manera retroactiva. ¿Passarà el mateix amb Iannone?