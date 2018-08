“La possibilitat de viure una vaga a la Lliga és real”

“És evident que la possibilitat de viure aquesta temporada una vaga de futbolistes a Primera Divisió és real”, defensa David Aganzo, president de l’Associació de Futbolistes Professionals (AFE). Aquest dimecres, els representants de 14 clubs dels 20 de primera -el Girona, per exemple, no va estar representat- van reunir-se a Madrid per posar en comú la posició dels futbolistes de Primera sobre el contracte signat per la Lliga de Futbol Professional per portar un partit de Lliga als Estats Units cada temporada durant els pròxims 15anys. Al final de la reunió, el president de l’AFE, David Aganzo, va afirmar que si calia es faria la vaga, ja que els futbolistes no donen suport a aquest projecte. Però a la reunió no es va votar la possibilitat d’organitzar una vaga, una idea que sí que va sortir durant les converses, però no com a proposta per dur a terme en breu. Alguns futbolistes presents a la reunió es van sorprendre quan van sentir com Aganzo parlava obertament d’una possible vaga després de la trobada, però el president de l’AFE insisteix a dir que és una opció ben real. “Tothom vol evitar la vaga. Abans tenim una reunió amb la Lliga, però és una opció sobre la taula que es podria fer realitat. La lliga de futbol ha signat un contracte sense preguntar ni informar els jugadors, quan ens afecta directament. Els jugadors estan molt dolguts amb la Lliga”, explica a l’ARA.

De fet, un dels capitans presents a la reunió, el migcampista blaugrana Sergio Busquets, vicepresident de l’AFE, va voler deixar clar que tots els futbolistes de Primera estan “junts” en la negativa a jugar partits de la Lliga als Estats Units. “Estem tots units, la unió fa la força i, com ha dit el nostre president, estem en el mateix camí tots, en un camí que és el que nosaltres volem i el que crec que ens respon i és el millor per al futbol. Els jugadors també es van queixar per haver de jugar tants partits en dilluns, ja que van afirmar que “no ajuda ni els aficionats, que no poden anar al camp amb aquests horaris en jornades laborals, ni ajuden els esportistes, que passen tants dies fora de casa sense poder estar amb les famílies”. “Tenim els casos d’altres lligues importants a Europa en què molt poques vegades juguen partits els divendres o els dilluns”, argumenta David Aganzo.

El president de l’AFE es reunirà els pròxims dies amb el president de la Lliga, un Javier Tebas que continua defensant l’acord que va presentar el 16d’agost passat amb la multinacional Relevent Sports que hauria de portar, almenys, un partit oficial de la Lliga de Futbol Professional (LFP) per temporada als Estats Units. En declaracions al diari El Mundo, Tebas va explicar: “En els últims quatre anys hem triplicat el nostre valor dels drets televisius a escala internacional. Cal apostar per aquest mercat. L’objectiu, però, no és únicament aquest, sinó el d’augmentar els patrocinadors internacionals dels nostres equips. De moment, només n’hi ha dos que creixen realment, Madrid i Barça, i un altre que ho fa una mica, l’Atlètic. Cal treballar perquè també els arribin patrocinadors de fora a València, Vila-real o Osca, que acaba d’ascendir. Per què no?”

El clàssic, sempre a Espanya

Tebas, però, també va deixar clar que, de moment, la joia de la corona pel que fa als ingressos, el partit Barça-Madrid, no es farà a l’estranger. “Logísticament, organitzar el clàssic a Nova York és inviable. Almenys, el clàssic de Lliga”, va dir el president de la LFP, que els últims anys ha iniciat una política agressiva d’acords per intentar igualar la lliga espanyola amb la Premier League anglesa pel que fa als beneficis econòmics.

L’acord per organitzar partits de Lliga a Estats Units, però, ha topat amb els jugadors. “Cap lliga important de futbol ha organitzat partits a l’estranger. Una cosa és un partit de Supercopa, en què els dos són visitants, però un partit de Lliga és diferent. Si la Lliga vol explorar aquests camins, no pot fer-ho sense escoltar els jugadors, que seran els que hauran de fer el viatge”, afirma contundent un Aganzo que considera la possibilitat d’una vaga real, malgrat que admeti que “no en sortiria ningú beneficiat”. “Ara cal defensar la nostra posició. Una cosa és voler buscar acords bons, però una altra de ben diferent és fer-ho tot pels diners”, conclou.