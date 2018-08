El precedent de Malcom en el traspàs de Lucas Digne

Tot i que dissabte ja s’havia arribat a un principi d’acord amb l’Everton per al traspàs de Lucas Digne, el Barça no va anunciar-ho oficialment fins dimecres al matí. La raó principal: la prudència. Els blaugranes no volien donar per tancada una operació fins que no estiguessin tots els documents signats, encara que això comportés cinc dies de demora. El vistiplau va arribar ahir al matí, després de polir-se els últims serrells, redactar els contractes i que Digne passés la revisió mèdica amb el club de Liverpool. Unes formalitats que, després del precedent de Malcom, no volia passar per alt el conjunt blaugrana.

L’operació es tancava per 20,2 milions d’euros fixos més 1,5 milions d’euros en funció de variables. Digne, que va arribar al Barça l’estiu del 2016 a canvi de 16,5 milions, marxa amb 25 anys deixant un lleuger benefici a les arques del Camp Nou, on ha disputat 46 partits i ha marcat dos gols. Aquest traspàs farà pujar Marc Cucurella al primer equip, mentre que Juan Miranda serà el lateral esquerre titular del Barça B.

El precedent de Malcom va servir per recordar que, en el món del futbol, la paraula compta ben poc i l’únic que té pes són els documents signats. El Barça ha sigut habitualment prudent i no ha donat per tancada -oficialment- una operació fins que s’han tancat tots els detalls, per petits que fossin. L’exemple més clar és el de Griezmann: tot i que el jugador ja havia pactat de paraula l’arribada al Camp Nou, va fer marxa enrere quan l’Atlètic de Madrid, a última hora, li va fer una contraoferta astronòmica que el conjunt blaugrana no va voler igualar.

Rebequeria del Roma amb Malcom

Precisament, el Barça jugava ahir contra el Roma el segon partit de pretemporada, només uns dies després que els blaugranes li prenguessin Malcom quan ja havien anunciat -però no signat- el seu fitxatge procedent del Girondins. El conjunt italià, dolgut i havent amenaçat d’emprendre accions legals, va fer una rebequeria abans del partit quan, a través de les xarxes socials, va retocar l’alineació del Barça esborrant el nom del davanter brasiler. Des del Barça van decidir no respondre i mirar cap a una altra banda.